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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Бетис
Реал - Бетис: обзор матча 02 ноября 2019
Реал
02.11.2019, суббота, 23:00
Испания. Примера, 12 тур
0 : 0
Завершен
Бетис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Бетис
90'
+6
Замена
️️️️
Н. Фекир
90'
+4
Замена
А. Барраган
️️️️
А. Морено
85'
Желтая карточка
А. Гуардадо
Замена
Л. Йович
️️️️
К. Бензема
83'
Желтая карточка
Ф. Менди
80'
74'
Желтая карточка
З. Феддаль
74'
Замена
Б. Иглесиас
️️️️
Л. Морон
Замена
Винисиус
️️️️
Родриго
65'
64'
Желтая карточка
Жоэль
Желтая карточка
Каземиро
39'
11'
Желтая карточка
М. Бартра
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
19
Рафаэль Варан
ЦЗ
93
Серхио Рамос
ЦЗ
14
Дани Карвахаль
ПЗ
10
Эден Азар
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
20
Лука Модрич
ЦП
11
Родриго
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Бетис
1
Жоэль
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
5
Марк Бартра
ЦЗ
2
Айсса Манди
ЦЗ
26
Сидней
ЦЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
22
Эмерсон
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
20
Серхио Каналес
АП
80
Лорен Морон
ЦФ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Реал
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
7
Винисиус
ЛВ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
9
Лука Йович
ЦФ
Бетис
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
19
Антонио Барраган
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
19
Варан
93
Рамос
14
Карвахаль
5
Каземиро
8
Кроос
20
Модрич
10
Азар
11
Родриго
9
Бензема
3-2-1-2-1
1
Жоэль
2
Манди
26
Сидней
3
Феддаль
22
Эмерсон
11
Алекс Морено
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
80
Морон
11
Родриго
7
Винисиус
7
Винисиус
11
Родриго
9
Бензема
9
Йович
9
Йович
9
Бензема
11
Алекс Морено
19
Барраган
19
Барраган
11
Алекс Морено
80
Морон
7
Иглесиас
7
Иглесиас
80
Морон
Остались в запасе
Реал
Бетис
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Главный тренер
Зинедин Зидан
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Остались в запасе
23
Альфонсе Ареоля
ВР
12
Марсело
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
22
Иско
АП
Остались в запасе
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Зинедин Зидан
Главный тренер
Жоан Франсеск "Руби" Феррер
Статистика матча Реал - Бетис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
- : -
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Испания. Примера, 10 тур
Барселона
1 : 2
25.10.2026
Реал
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
- : -
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Информация о матче
Стадион:
Бернабеу
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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