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Севилья - Хетафе

27.10.2019, Воскресенье, 20:30 мск Севилья, стадион Рамон Санчес Писхуан Испания. Примера, 10 тур Севилья - Хетафе
Испания. Примера (2018/2019)
33 тур
21 апреля, воскресенье 15:00 Хетафе 3:0 Севилья
4 тур
16 сентября, воскресенье 21:45 Севилья 0:2 Хетафе
Испания. Примера (2017/2018)
21 тур
28 января, воскресенье 20:30 Севилья 1:1 Хетафе
2 тур
27 августа, воскресенье 21:15 Хетафе 0:1 Севилья
Испания. Сегунда (2016/2017)
38 тур
12 мая, пятница 21:00 Севилья 2:1 Хетафе
17 тур
2 декабря, пятница 22:00 Хетафе 2:0 Севилья
Испания. Примера (2015/2016)
28 тур
5 марта, суббота 22:30 Хетафе 1:1 Севилья
9 тур
24 октября, суббота 21:30 Севилья 5:0 Хетафе
Испания. Примера (2014/2015)
22 тур
8 февраля, воскресенье 19:00 Хетафе 2:1 Севилья
3 тур
14 сентября, воскресенье 21:00 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2013/2014)
37 тур
11 мая, воскресенье 21:00 Хетафе 1:0 Севилья
18 тур
5 января, воскресенье 15:00 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2012/2013)
20 тур
19 января, суббота 23:00 Хетафе 1:1 Севилья
1 тур
18 августа, суббота 23:00 Севилья 2:1 Хетафе
Испания. Примера (2011/2012)
34 тур
16 апреля, понедельник 23:00 Хетафе 5:1 Севилья
15 тур
5 декабря, понедельник 23:59 Севилья 3:0 Хетафе
Испания. Примера (2010/2011)
32 тур
16 апреля, суббота 20:00 Хетафе 1:0 Севилья
13 тур
27 ноября, суббота 22:00 Севилья 1:3 Хетафе
Испания. Примера (2009/2010)
34 тур
25 апреля, воскресенье 23:00 Хетафе 4:3 Севилья
15 тур
19 декабря, суббота 22:00 Севилья 1:2 Хетафе
Испания. Кубок (2009/2010)
1/2 финала
ответный матч		 10 февраля, среда 23:55 Хетафе 1:0 Севилья
1/2 финала
ответный матч		 3 февраля, среда 23:55 Севилья 2:0 Хетафе
Испания. Примера (2008/2009)
30 тур
12 апреля, воскресенье 21:00 Севилья 0:1 Хетафе
11 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Хетафе 0:2 Севилья
Испания. Примера (2007/2008)
20 тур
19 января, суббота 22:00 Хетафе 3:2 Севилья
1 тур
25 августа, суббота 23:55 Севилья 4:1 Хетафе
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Реал 38 26 9 3 70:25 +45 87
2. Барселона 38 25 7 6 86:38 +48 82
3. Атлетико М 38 18 16 4 51:27 +24 70
4. Севилья 38 19 13 6 54:34 +20 70
5. Вильярреал 38 18 6 14 63:49 +14 60
6. Реал Сосьедад 38 16 8 14 56:48 +8 56
7. Гранада 38 16 8 14 52:45 +7 56
8. Хетафе 38 14 12 12 43:37 +6 54
9. Валенсия 38 14 11 13 46:53 -7 53
10. Осасуна 38 13 13 12 46:54 -8 52
11. Атлетик Б 38 13 12 13 41:38 +3 51
12. Леванте 38 14 7 17 47:53 -6 49
13. Вальядолид 38 9 15 14 32:43 -11 42
14. Эйбар 38 11 9 18 39:56 -17 42
15. Бетис 38 10 11 17 48:60 -12 41
16. Алавес 38 10 9 19 34:59 -25 39
17. Сельта 38 7 16 15 37:49 -12 37
18. Леганес 38 8 12 18 30:51 -21 36
19. Мальорка 38 9 6 23 40:65 -25 33
20. Эспаньол 38 5 10 23 27:58 -31 25
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