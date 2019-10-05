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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леганес - Леванте
Леганес - Леванте: обзор матча 05 октября 2019
Леганес
05.10.2019, суббота, 14:00
Испания. Примера, 8 тур
1 : 2
Завершен
Леванте
76'
М. Брейтуэйт
45+2'
Р. Марти (П)
49'
Х. Кампанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леганес - Леванте
84'
Замена
О. Дуарте
️️️️
С. Леон
Замена
К. Родригес
️️️️
Д. Сиовас
82'
79'
Желтая карточка
Р. Везо
ГОЛ! 1:2!
М. Брейтуэйт
Пас отдал
У. Бустинса
76'
64'
Замена
Р. Рочина
️️️️
Х. Кампанья
Замена
Х. Мануэль Арнайц
️️️️
А. Руйбаль
64'
60'
Замена
Г. Мелеро
️️️️
Н. Вукчевич
Замена
М. Брейтуэйт
️️️️
О. Родригес
60'
Желтая карточка
Х. Сильва
56'
54'
Желтая карточка
Р. Марти
49'
ГОЛ! 0:2!
Х. Кампанья
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Р. Марти
Желтая карточка
О. Родригес
45'
+1
45'
+1
Желтая карточка
С. Леон
Желтая карточка
Ресио
36'
34'
Желтая карточка
Х. Мирамон
1'
Желтая карточка
Н. Вукчевич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леганес
12
Хуан Сориано
ВР
15
Чибози Авазим
ЦЗ
5
Унаи Бустинса
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
22
Димитриос Сиовас
ЦЗ
16
Роке Меса
ЦП
36
Ресио
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
24
Айтор Руйбаль
ПВ
9
Гидо Каррийо
ЦФ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Леванте
13
Айтор
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
23
Эрик Кабако
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
17
Никола Вукчевич
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Леганес
13
Кевин Родригес
ЛЗ
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
22
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
11
Хосе Мануэль Арнайц
ЦФ
Леванте
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
16
Гонсало Мелеро
ЦП
16
Рубен Рочина
ПВ
9
Борха Майорал
ЦФ
4-2-2-2
12
Сориано
15
Авазим
33
Сильва
22
Сиовас
5
Бустинса
16
Меса
36
Ресио
14
Родригес
24
Руйбаль
21
Эн-Несири
9
Каррийо
3-3-1-3
13
Айтор
22
Радойя
23
Кабако
21
Рубен Везо
21
Мирамон
17
Вукчевич
18
Клер
20
Кампанья
9
Марти
11
Леон
25
Моралес
22
Сиовас
13
Родригес
13
Родригес
22
Сиовас
14
Родригес
22
Брейтуэйт
22
Брейтуэйт
14
Родригес
24
Руйбаль
11
Арнайц
11
Арнайц
24
Руйбаль
11
Леон
6
Дуарте
6
Дуарте
11
Леон
17
Вукчевич
16
Мелеро
16
Мелеро
17
Вукчевич
20
Кампанья
16
Рочина
16
Рочина
20
Кампанья
Остались в запасе
Леганес
Леванте
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
22
Марк Наварро
ПЗ
17
Кристиан Ривера
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
23
Коке
ПЗ
9
Борха Майорал
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Пеллегрино
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Леганес - Леванте
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Леганес
Испания. Сегунда, 16 тур
Леганес
- : -
27.11.2026
Сабадель
Испания. Сегунда, 15 тур
ФК Андорра
1 : 3
20.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 14 тур
Леганес
3 : 1
13.11.2026
Бургос
Испания. Сегунда, 13 тур
Леганес
1 : 3
07.11.2026
Альбасете
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Леганес
1 : 1
24.10.2026
Мальорка
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Информация о матче
Стадион:
Мунисипал де Бутарке
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