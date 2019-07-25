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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Торино - Дебрецен
Торино - Дебрецен: обзор матча 25 июля 2019
Торино
25.07.2019, четверг, 22:00
Лига Европы, 2 раунд
3 : 0
Ответный матч – 4 : 1
Завершен
Дебрецен
20'
А. Белотти (П)
42'
К. Ансальди
90+3'
С. Дзадза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Дебрецен
ГОЛ! 3:0!
С. Дзадза
Пас отдал
Бремер
90'
+3
Желтая карточка
С. Дзадза
82'
ГОЛ! 2:0!
К. Ансальди
Пас отдал
Бремер
42'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Белотти
20'
Начало матча
Статистика матча Торино - Дебрецен
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 13 тур
Торино
- : -
28.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
1 : 0
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 14 тур
Ньиредьхаза
1 : 3
22.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 13 тур
Дебрецен
3 : 1
08.11.2026
Уйпешт
Венгрия. Национальный чемпионат, 12 тур
Академия Пушкаша
1 : 3
01.11.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 11 тур
Гонвед
0 : 2
24.10.2026
Дебрецен
Венгрия. Национальный чемпионат, 10 тур
Дебрецен
3 : 0
18.10.2026
Залаэгерсег
Венгрия. Национальный чемпионат, 9 тур
Ференцварош
1 : 1
10.10.2026
Дебрецен
Информация о матче
Стадион:
Стадио Олимпико
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