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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед: обзор матча 02 сентября 2019
Лос-Анджелес
02.09.2019, понедельник, 05:30
США. МЛС
0 : 2
Завершен
Миннесота Юнайтед
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Лос-Анджелес - Миннесота Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Лос-Анджелес
США. МЛС, 1/8 финала
Сент-Луис
- : -
24.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 12 тур
Нью-Йорк Сити
1 : 1
18.10.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес
3 : 1
15.10.2026
Остин
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес
1 : 3
02.11.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Динамо Хьюстон
0 : 0
25.10.2026
Миннесота Юнайтед
США. МЛС, 31 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 2
17.10.2026
Сент-Луис
Информация о матче
Стадион:
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Лос-Анджелес
Миннесота Юнайтед
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16 ноября
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29 октября
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Лучший бомбардир ЧМ-2014 объявил о завершении международной карьеры
15 сентября
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