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Расписание матчей
МЛС 2026
Даллас - Цинциннати
Даллас - Цинциннати: обзор матча 01 сентября 2019
Даллас
01.09.2019, воскресенье, 03:00
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Цинциннати
12'
Р. Холлингшид
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Даллас - Цинциннати
Желтая карточка
Д. Баджи
60'
Желтая карточка
М. Хеджес
37'
ГОЛ! 1:0!
Р. Холлингшид
12'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Даллас
44
Джесс Гонсалес
ВР
24
Мэтт Хеджес
ЦЗ
3
Рето Циглер
ЦЗ
24
Райан Холлингшид
ЦП
14
Доминик Баджи
ЦФ
Главный тренер
Нико Эстевес
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
4
Майкел ван дер Верфф
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Цинциннати
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
2-1-1
44
Гонсалес
24
Хеджес
3
Циглер
24
Холлингшид
14
Баджи
2-2-2
22
Тытонь
4
ван дер Верфф
4
Уостон
6
Бертоне
13
Ульоа
23
Манне
26
Ледесма
Остались в запасе
Даллас
Цинциннати
Главный тренер
Нико Эстевес
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
27
Фатай Алаше
ЦП
Главный тренер
Нико Эстевес
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Даллас - Цинциннати
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Портленд
- : -
29.11.2026
Даллас
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
3 : 0
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Даллас
3 : 1
08.11.2026
Колорадо
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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