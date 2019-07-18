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Расписание матчей
МЛС 2026
Чикаго Файр - Коламбус
Чикаго Файр - Коламбус: обзор матча 18 июля 2019
Чикаго Файр
18.07.2019, четверг, 03:00
США. МЛС
2 : 2
Завершен
Коламбус
63'
С. Джей Сапонг
47'
Г. Зардес
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Чикаго Файр - Коламбус
ГОЛ! 1:1!
С. Джей Сапонг
63'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
52'
47'
ГОЛ! 0:1!
Г. Зардес
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Чикаго Файр
5
Франсиско Кальво
ЦЗ
2
Йохан Каппельхоф
ЦЗ
10
Николас Гайтан
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
25
Харрисон Аффул
ПЗ
11
Дэвид Аккам
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
16
Эктор Хименес
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Чикаго Файр
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
11
Неманья Николич
ЦФ
Коламбус
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
7
Педру Сантуш
ПВ
2-3-1-1
5
Кальво
2
Каппельхоф
10
Гайтан
13
МакКарти
31
Швайнштайгер
21
Герберс
9
Сапонг
1-4-1
17
Бендик
25
Аффул
20
Трапп
13
Кларк
16
Хименес
11
Аккам
9
Зардес
Остались в запасе
Чикаго Файр
Коламбус
10
Александар Катай
ЛВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
7
Педру Сантуш
ПВ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
10
Александар Катай
ЛВ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
46
Марсело
ЦЗ
11
Неманья Николич
ЦФ
Остались в запасе
7
Педру Сантуш
ПВ
14
Вайлон Фрэнсис
ЦЗ
Главный тренер
Франк Клопас
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Чикаго Файр - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Чикаго Файр
Коламбус
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