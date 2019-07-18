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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Хапоэль БШ - Лачи
Хапоэль БШ - Лачи: обзор матча 18 июля 2019
Хапоэль БШ
18.07.2019, четверг, 20:30
Лига Европы, 1 раунд
1 : 0
Первый матч – 1 : 1
Завершен
Лачи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хапоэль БШ - Лачи
42'
Желтая карточка
Т. Домджони
Желтая карточка
Б. Биттон
23'
Начало матча
Статистика матча Хапоэль БШ - Лачи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Хапоэль БШ
Лига Европы, 5 тур
Бешикташ
- : -
26.11.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
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Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 2 тур
АЗ Алкмаар
2 : 1
15.10.2026
Хапоэль БШ
Лига Европы, 1 тур
Хапоэль БШ
0 : 0
16.09.2026
Динамо Загреб
Лига чемпионов, 4 раунд
Сабах
5 : 2
25.08.2026
Хапоэль БШ
Лачи
Лига конференций, 2 раунд
Лачи
1 : 4
28.07.2022
Петрокуб
Лига конференций, 2 раунд
Петрокуб
0 : 0
21.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Искра
0 : 1
14.07.2022
Лачи
Лига конференций, 1 раунд
Лачи
0 : 0
07.07.2022
Искра
Лига конференций, 3 раунд
Андерлехт
2 : 1
12.08.2021
Лачи
Информация о матче
Стадион:
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