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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - РБ Лейпциг
Вольфсбург - РБ Лейпциг: обзор матча 07 марта 2020
Вольфсбург
07.03.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 25 тур
0 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - РБ Лейпциг
90'
Желтая карточка
Д. Ольмо
Замена
Д. Руссийон
️️️️
Р. Штеффен
84'
81'
Замена
А. Лукман
️️️️
Анхелиньо
Желтая карточка
В. Вегхорст
78'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
Й. Брекало
77'
Желтая карточка
П. Отавио
64'
Замена
В. Са
️️️️
А. Мехмеди
63'
60'
Замена
Д. Ольмо
️️️️
Э. Форсберг
60'
Замена
Т. Вернер
️️️️
Ю. Поульсен
57'
Желтая карточка
Д. Упамекано
41'
Желтая карточка
К. Лаймер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
6
Пауло Отавио
ЛЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
31
Янник Герхардт
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
17
Анхелиньо
ЛЗ
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
14
Патрик Шик
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
21
Амаду Айдара
ЦП
20
Дани Ольмо
АП
11
Адемола Лукман
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
3-3-2-2
1
Кастелс
6
Отавио
31
Кнохе
25
Брукс
31
Герхардт
21
Шлагер
27
Арнольд
7
Брекало
11
Штеффен
9
Вегхорст
14
Мехмеди
4-2-1-3
25
Гулачи
17
Анхелиньо
2
Упамекано
16
Клостерманн
23
Хальстенберг
27
Лаймер
20
Забитцер
10
Форсберг
15
Поульсен
14
Шик
28
Нкунку
11
Штеффен
21
Руссийон
21
Руссийон
11
Штеффен
14
Мехмеди
27
Са
27
Са
14
Мехмеди
7
Брекало
30
Клаус
30
Клаус
7
Брекало
17
Анхелиньо
11
Лукман
11
Лукман
17
Анхелиньо
10
Форсберг
20
Ольмо
20
Ольмо
10
Форсберг
15
Поульсен
11
Вернер
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Вольфсбург
РБ Лейпциг
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
5
Марин Понграчич
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
98
Исмаил Аззауи
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Остались в запасе
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Тайлер Адамс
ОП
38
Ивон Мвого
ВР
21
Амаду Айдара
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Статистика матча Вольфсбург - РБ Лейпциг
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Информация о матче
Стадион:
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