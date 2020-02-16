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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Бавария
Кельн - Бавария: обзор матча 16 февраля 2020
Кельн
16.02.2020, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 22 тур
1 : 4
Завершен
Бавария
70'
М. Ут
3'
Р. Левандовски
5'
К. Коман
12'
С. Гнабри
66'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Бавария
82'
Желтая карточка
Б. Павар
Желтая карточка
С. Борнау
78'
ГОЛ! 1:4!
М. Ут
Пас отдал
Ф. Кайнц
70'
66'
ГОЛ! 0:4!
С. Гнабри
Пас отдал
А. Дэвис
49'
Желтая карточка
Т. Алькантара
28'
Желтая карточка
Д. Боатенг
12'
ГОЛ! 0:3!
С. Гнабри
Пас отдал
Й. Киммих
5'
ГОЛ! 0:2!
К. Коман
Пас отдал
Т. Мюллер
3'
ГОЛ! 0:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
Т. Мюллер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
14
Йонас Хектор
ЛЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
24
Доминик Дрекслер
АП
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
21
Кингсли Коман
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Кельн
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
29
Ян Тильманн
ПВ
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
3-3-2-2
1
Хорн
3
Каттербах
33
Борнау
5
Чикош
14
Хектор
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
24
Дрекслер
9
Кордоба
13
Ут
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
5
Алаба
17
Боатенг
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
21
Коман
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Кельн
Бавария
29
Ян Тильманн
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
29
Ян Тильманн
ПВ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
37
Тони Ляйстнер
ЦЗ
6
Марко Хегер
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
27
Антони Модест
ЦФ
Остались в запасе
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
21
Люка Эрнандес
ЛЗ
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Андре Павлак
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Кельн - Бавария
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
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