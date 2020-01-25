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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Бавария - Шальке-04
Бавария - Шальке-04: обзор матча 25 января 2020
Бавария
25.01.2020, суббота, 20:30
Германия. Бундеслига, 19 тур
5 : 0
Завершен
Шальке-04
6'
Р. Левандовски
45+2'
Т. Мюллер
50'
Л. Горецка
58'
Т. Алькантара
89'
С. Гнабри
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бавария - Шальке-04
ГОЛ! 5:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Ф. Коутиньо
89'
80'
Замена
У. МакКенни
️️️️
Д. Кенни
Замена
К. Толиссо
️️️️
Л. Горецка
78'
Замена
С. Гнабри
️️️️
И. Перишич
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
Т. Алькантара
62'
ГОЛ! 4:0!
Т. Алькантара
Пас отдал
Р. Левандовски
58'
57'
Замена
Н. Буджеллаб
️️️️
М. Грегоритч
57'
Замена
А. Кутуджу
️️️️
Р. Матондо
ГОЛ! 3:0!
Л. Горецка
50'
ГОЛ! 2:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Л. Горецка
45'
+2
ГОЛ! 1:0!
Р. Левандовски
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
27
Леон Горецка
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Шальке-04
1
Маркус Шуберт
ВР
5
Бастиан Очипка
ЛЗ
22
Матия Настасич
ЦЗ
5
Озан Кабак
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
8
Суат Сердар
ЦП
77
Амин Арит
АП
20
Даниэл Калиджиури
ПВ
39
Рабби Матондо
ПВ
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
8
Корентен Толиссо
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Шальке-04
34
Михаэль Лангер
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
18
Алессандро Шепф
ЦП
22
Уэстон МакКенни
ЦП
10
Нассим Буджеллаб
ЦП
22
Левент Мерджан
АП
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
23
Ахмед Кутуджу
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Нойер
19
Дэвис
17
Боатенг
5
Алаба
28
Павар
6
Киммих
27
Горецка
6
Алькантара
5
Перишич
13
Мюллер
9
Левандовски
4-1-1-3-1
1
Шуберт
22
Настасич
5
Кабак
3
Кенни
5
Очипка
8
Маскарель
8
Сердар
39
Матондо
77
Арит
20
Калиджиури
11
Грегоритч
6
Алькантара
11
Коутиньо
11
Коутиньо
6
Алькантара
27
Горецка
8
Толиссо
8
Толиссо
27
Горецка
5
Перишич
7
Гнабри
7
Гнабри
5
Перишич
3
Кенни
22
МакКенни
22
МакКенни
3
Кенни
11
Грегоритч
10
Буджеллаб
10
Буджеллаб
11
Грегоритч
39
Матондо
23
Кутуджу
23
Кутуджу
39
Матондо
Остались в запасе
Бавария
Шальке-04
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Давид Вагнер
Остались в запасе
26
Свен Ульрайх
ВР
20
Альваро Одриосола
ПЗ
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
11
Джошуа Зиркзее
ЦФ
Остались в запасе
18
Алессандро Шепф
ЦП
33
Хуан Миранда
ЛЗ
22
Левент Мерджан
АП
34
Михаэль Лангер
ВР
20
Жан-Клер Тодибо
ЦЗ
9
Гуидо Бургшталлер
ЦФ
Главный тренер
Ханс-Дитер Флик
Главный тренер
Давид Вагнер
Статистика матча Бавария - Шальке-04
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 11 тур
Падерборн
- : -
28.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
0 : 0
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Динамо Дрезден
2 : 0
28.10.2026
Шальке-04
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Информация о матче
Стадион:
Альянц Арена
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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