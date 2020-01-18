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Кельн - Вольфсбург
Кельн - Вольфсбург: обзор матча 18 января 2020
Кельн
18.01.2020, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 18 тур
3 : 1
Завершен
Вольфсбург
22'
Д. Кордоба
45+2'
Д. Кордоба
62'
Й. Хектор
66'
Р. Штеффен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Вольфсбург
89'
Желтая карточка
В. Вегхорст
Замена
А. Модест
️️️️
Д. Кордоба
88'
Желтая карточка
И. Якобс
86'
86'
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Ж. Гилявоги
Желтая карточка
Й. Хектор
81'
Замена
М. Риссе
️️️️
М. Ут
78'
77'
Замена
В. Са
️️️️
Й. Брекало
Замена
Д. Дрекслер
️️️️
Я. Тильманн
73'
Желтая карточка
Я. Тильманн
66'
66'
ГОЛ! 3:1!
Р. Штеффен
Пас отдал
Й. Брекало
ГОЛ! 3:0!
Й. Хектор
Пас отдал
Р. Чикош
62'
57'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Гинчек
ГОЛ! 2:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
Э. Скири
45'
+2
25'
Желтая карточка
К. Шлагер
ГОЛ! 1:0!
Д. Кордоба
Пас отдал
М. Ут
22'
19'
Желтая карточка
Д. Энтони Брукс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
14
Йонас Хектор
ЛЗ
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
29
Ян Тильманн
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
9
Джон Кордоба
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Вольфсбург
1
Коэн Кастелс
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
21
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Кельн
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
31
Марсель Риссе
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
27
Антони Модест
ЦФ
9
Симон Теродде
ЦФ
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Адмир Мехмеди
ЦФ
3-3-2-2
1
Хорн
14
Хектор
5
Чикош
33
Борнау
3
Каттербах
6
Скири
3
Эхизибуе
4
Якобс
29
Тильманн
9
Кордоба
13
Ут
4-1-2-1-2
1
Кастелс
43
Мбабу
32
Тиссеран
25
Брукс
21
Руссийон
23
Гилявоги
27
Арнольд
21
Шлагер
7
Брекало
10
Гинчек
9
Вегхорст
29
Тильманн
24
Дрекслер
24
Дрекслер
29
Тильманн
13
Ут
31
Риссе
31
Риссе
13
Ут
9
Кордоба
27
Модест
27
Модест
9
Кордоба
7
Брекало
27
Са
27
Са
7
Брекало
10
Гинчек
11
Штеффен
11
Штеффен
10
Гинчек
23
Гилявоги
14
Мехмеди
14
Мехмеди
23
Гилявоги
Остались в запасе
Кельн
Вольфсбург
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
22
Бенно Шмитц
ПЗ
11
Флориан Кайнц
ЛВ
18
Томас Кесслер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
9
Симон Теродде
ЦФ
Остались в запасе
12
Вилльям
ПЗ
12
Павао Перван
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча Кельн - Вольфсбург
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
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