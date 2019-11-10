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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Вольфсбург - Байер
Вольфсбург - Байер: обзор матча 10 ноября 2019
Вольфсбург
10.11.2019, воскресенье, 17:30
Германия. Бундеслига, 11 тур
0 : 2
Завершен
Байер
25'
К. Беллараби
90+6'
Паулиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсбург - Байер
90'
+6
ГОЛ! 0:2!
Паулиньо
Пас отдал
К. Фолланд
90'
+2
Желтая карточка
Л. Градецки
90'
Замена
Паулиньо
️️️️
К. Демирбай
Желтая карточка
М. Тиссеран
83'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Р. Кнохе
83'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Ф. Клаус
74'
Замена
Й. Брекало
️️️️
В. Са
62'
46'
Замена
М. Диаби
️️️️
К. Беллараби
Желтая карточка
В. Са
45'
+1
42'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Хаверц
27'
Желтая карточка
К. Фолланд
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Беллараби
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
30
Феликс Клаус
ЦП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Надим Амири
ЦП
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
7
Йосип Брекало
ЛВ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
3-3-2-1-1
12
Перван
31
Кнохе
32
Тиссеран
25
Брума
21
Руссийон
23
Гилявоги
12
Вилльям
30
Клаус
27
Арнольд
27
Са
9
Вегхорст
4-3-1-2
1
Градецки
8
Вайзер
4
Та
5
Бендер
18
Венделл
10
Амири
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
30
Клаус
11
Штеффен
11
Штеффен
30
Клаус
27
Са
7
Брекало
7
Брекало
27
Са
31
Кнохе
14
Нмеча
14
Нмеча
31
Кнохе
26
Демирбай
10
Паулиньо
10
Паулиньо
26
Демирбай
38
Беллараби
19
Диаби
19
Диаби
38
Беллараби
29
Хаверц
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
29
Хаверц
Остались в запасе
Вольфсбург
Байер
13
Филлип Менцель
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Остались в запасе
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
27
Лукас Аларио
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
Главный тренер
Петер Бош
Статистика матча Вольфсбург - Байер
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Информация о матче
Стадион:
Фольксваген
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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