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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Боруссия М
Байер - Боруссия М: обзор матча 02 ноября 2019
Байер
02.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
1 : 2
Завершен
Боруссия М
25'
К. Фолланд
18'
О. Вендт
42'
М. Тюрам
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Боруссия М
Красная карточка
Л. Бэйли
90'
+6
80'
Желтая карточка
Й. Хофманн
Желтая карточка
Ю. Баумгартлингер
44'
42'
ГОЛ! 1:2!
М. Тюрам
Пас отдал
П. Херрманн
Желтая карточка
Д. Та
36'
ГОЛ! 1:1!
К. Фолланд
Пас отдал
Л. Аларио
25'
18'
ГОЛ! 0:1!
О. Вендт
Пас отдал
М. Тюрам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
27
Лукас Аларио
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Боруссия М
1
Янн Зоммер
ВР
17
Оскар Вендт
ЛЗ
28
Маттиас Гинтер
ЦЗ
30
Нико Эльведи
ЦЗ
24
Тони Янчке
ЦЗ
22
Стефан Ляйнер
ПЗ
23
Кристоф Крамер
ОП
10
Флориан Нойхаус
ЦП
7
Йонас Хофманн
ПВ
7
Патрик Херрманн
ПВ
9
Маркюс Тюрам
ЦФ
Главный тренер
Марко Розе
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
10
Надим Амири
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Боруссия М
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
6
Денис Закария
ОП
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
4-1-1-1-3
1
Градецки
18
Венделл
5
Бендер
4
Та
8
Вайзер
14
Баумгартлингер
26
Демирбай
38
Беллараби
29
Хаверц
31
Фолланд
27
Аларио
3-3-1-2-1
1
Зоммер
28
Гинтер
30
Эльведи
24
Янчке
22
Ляйнер
23
Крамер
17
Вендт
10
Нойхаус
7
Херрманн
7
Хофманн
9
Тюрам
Остались в запасе
Байер
Боруссия М
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Марко Розе
Остались в запасе
10
Надим Амири
ЦП
19
Мусса Диаби
ЛВ
10
Паулиньо
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
20
Чарлес Арангис
ЦП
17
Леон Бэйли
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
Остались в запасе
6
Денис Закария
ОП
13
Ларс Штиндль
АП
16
Ибрахима Траоре
ПВ
31
Макс Грюн
ВР
5
Луис Байер
ЦЗ
5
Тобиас Штробль
ОП
8
Ласло Бенеш
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Марко Розе
Статистика матча Байер - Боруссия М
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Гамбург
3 : 1
06.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 8 тур
Боруссия М
0 : 0
31.10.2026
Падерборн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия М
2 : 0
27.10.2026
Карлсруэ
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
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