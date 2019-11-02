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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Айнтрахт - Бавария
Айнтрахт - Бавария: обзор матча 02 ноября 2019
Айнтрахт
02.11.2019, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 10 тур
5 : 1
Завершен
Бавария
25'
Ф. Костич
33'
Д. Соу
49'
Д. Абрахам
61'
М. Хинтереггер
85'
Г. Пасьенса
37'
Р. Левандовски
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Айнтрахт - Бавария
Желтая карточка
Д. Камада
87'
ГОЛ! 5:1!
Г. Пасьенса
Пас отдал
А. Силва
85'
72'
Желтая карточка
Й. Киммих
ГОЛ! 4:1!
М. Хинтереггер
Пас отдал
Ф. Костич
61'
52'
Желтая карточка
С. Ульрайх
ГОЛ! 3:1!
Д. Абрахам
Пас отдал
Д. Да Коста
49'
37'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
А. Дэвис
ГОЛ! 2:0!
Д. Соу
Пас отдал
Ф. Костич
33'
ГОЛ! 1:0!
Ф. Костич
25'
9'
Красная карточка
Д. Боатенг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Айнтрахт
1
Фредерик Реннов
ВР
26
Эван Н'Дика
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
18
Филип Костич
ЛВ
97
Джибриль Соу
ЦП
6
Желсон Фернандес
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
9
Гонсало Пасьенса
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Бавария
1
Мануэль Нойер
ВР
19
Альфонсо Дэвис
ЛЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
6
Йозуа Киммих
ОП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
9
Роберт Левандовски
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Айнтрахт
1
Феликс Видвальд
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
18
Даичи Камада
АП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Бавария
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
5
Иван Перишич
ЛВ
21
Кингсли Коман
ЛВ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
4-3-1-2
1
Реннов
26
Н'Дика
19
Абрахам
13
Хинтереггер
21
Да Коста
97
Соу
6
Фернандес
17
Роде
18
Костич
12
Дост
9
Пасьенса
4-1-1-2-2
1
Нойер
28
Павар
17
Боатенг
5
Алаба
19
Дэвис
6
Киммих
6
Алькантара
7
Гнабри
11
Коутиньо
9
Левандовски
13
Мюллер
Остались в запасе
Айнтрахт
Бавария
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Нико Ковач
Остались в запасе
18
Даичи Камада
АП
20
Макото Хасебе
ЦЗ
1
Феликс Видвальд
ВР
5
Симон Фалет
ЦЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
37
Эрик Дурм
ПЗ
31
Доминик Кор
ЦП
8
Мият Гачинович
АП
19
Андре Силва
ЦФ
Остались в запасе
5
Иван Перишич
ЛВ
26
Свен Ульрайх
ВР
17
Ларс Лукас Маи
ЦЗ
88
Хави Мартинес
ОП
8
Корентен Толиссо
ЦП
27
Микаэль Кюизанс
ЦП
27
Леон Горецка
ЦП
21
Кингсли Коман
ЛВ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Айнтрахт - Бавария
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Майнц
1 : 2
07.11.2026
Бавария
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
0 : 2
03.11.2026
Бавария
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Бавария
6 : 1
28.10.2026
Магдебург
Информация о матче
Стадион:
Дойче банк Парк
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 3
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