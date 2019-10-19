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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
РБ Лейпциг - Вольфсбург
РБ Лейпциг - Вольфсбург: обзор матча 19 октября 2019
РБ Лейпциг
19.10.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 8 тур
1 : 1
Завершен
Вольфсбург
54'
Т. Вернер
82'
В. Вегхорст
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РБ Лейпциг - Вольфсбург
87'
Замена
Ф. Клаус
️️️️
В. Са
Замена
М. Кунья
️️️️
Т. Вернер
86'
82'
ГОЛ! 1:1!
В. Вегхорст
Пас отдал
Вилльям
Замена
К. Кампль
️️️️
К. Лаймер
76'
74'
Замена
Л. Нмеча
️️️️
Й. Брекало
Замена
Э. Форсберг
️️️️
К. Нкунку
70'
Желтая карточка
М. Сараччи
68'
68'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
Д. Руссийон
ГОЛ! 1:0!
Т. Вернер
54'
45'
Желтая карточка
М. Тиссеран
12'
Желтая карточка
К. Мбабу
7'
Желтая карточка
Ж. Гилявоги
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
27
Конрад Лаймер
ЦП
20
Марсель Забитцер
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
28
Кристофер Нкунку
ЦФ
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
21
Джером Руссийон
ЛЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
25
Джеффри Брума
ЦЗ
12
Вилльям
ПЗ
43
Кевин Мбабу
ПЗ
27
Виктор Са
ЛВ
7
Йосип Брекало
ЛВ
23
Жозуа Гилявоги
ОП
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
9
Вут Вегхорст
ЦФ
Главный тренер
Оливер Глазнер
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
20
Норди Мукиэле
ПЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
10
Матеус Кунья
ЦФ
Вольфсбург
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
30
Феликс Клаус
ЦП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
11
Ренато Штеффен
ПВ
14
Лукас Нмеча
ЦФ
4-3-3
25
Гулачи
4
Сараччи
4
Орбан
2
Упамекано
16
Клостерманн
27
Лаймер
20
Забитцер
6
Демме
11
Вернер
15
Поульсен
28
Нкунку
3-3-1-2-1
12
Перван
12
Вилльям
32
Тиссеран
25
Брума
43
Мбабу
23
Гилявоги
21
Руссийон
27
Арнольд
27
Са
7
Брекало
9
Вегхорст
27
Лаймер
44
Кампль
44
Кампль
27
Лаймер
28
Нкунку
10
Форсберг
10
Форсберг
28
Нкунку
11
Вернер
10
Кунья
10
Кунья
11
Вернер
21
Руссийон
11
Штеффен
11
Штеффен
21
Руссийон
27
Са
30
Клаус
30
Клаус
27
Са
7
Брекало
14
Нмеча
14
Нмеча
7
Брекало
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Вольфсбург
11
Адемола Лукман
ЦФ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Оливер Глазнер
Остались в запасе
11
Адемола Лукман
ЦФ
20
Норди Мукиэле
ПЗ
38
Ивон Мвого
ВР
31
Штефан Илсанкер
ЦП
21
Амаду Айдара
ЦП
5
Том Краусс
ЦП
Остались в запасе
13
Филлип Менцель
ВР
31
Робин Кнохе
ЦЗ
25
Джон Энтони Брукс
ЦЗ
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Юнус Малли
АП
Главный тренер
Юлиан Нагельсман
Главный тренер
Оливер Глазнер
Статистика матча РБ Лейпциг - Вольфсбург
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
РБ Лейпциг
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Айнтрахт
- : -
29.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 12 тур
Вольфсбург
3 : 0
21.11.2026
Хольштайн
Германия. Вторая Бундеслига, 11 тур
Герта
2 : 1
07.11.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 10 тур
Вольфсбург
2 : 0
31.10.2026
Оснабрюк
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Вторая Бундеслига, 9 тур
Бохум
1 : 1
23.10.2026
Вольфсбург
Информация о матче
Стадион:
Ред Булл Арена
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