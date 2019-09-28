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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Боруссия Д - Вердер
Боруссия Д - Вердер: обзор матча 28 сентября 2019
Боруссия Д
28.09.2019, суббота, 19:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
2 : 2
Завершен
Вердер
9'
М. Гетце
41'
М. Ройс
7'
М. Рашица
55'
М. Фридль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боруссия Д - Вердер
Желтая карточка
Ю. Вайгль
68'
55'
ГОЛ! 2:2!
М. Фридль
Пас отдал
Д. Сарджент
ГОЛ! 2:1!
М. Ройс
Пас отдал
Т. Азар
41'
ГОЛ! 1:1!
М. Гетце
Пас отдал
Л. Пищек
9'
7'
ГОЛ! 0:1!
М. Рашица
Пас отдал
Д. Классен
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боруссия Д
1
Роман Бюрки
ВР
26
Лукаш Пищек
ЦЗ
25
Мануэль Аканджи
ЦЗ
2
Ашраф Хакими
ПЗ
9
Торган Азар
ЛВ
5
Юлиан Вайгль
ОП
81
Махмуд Дауд
ЦП
28
Аксель Витсель
ЦП
18
Марко Ройс
АП
27
Марио Гетце
АП
19
Джейдон Санчо
ПВ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Вердер
1
Иржи Павленка
ВР
32
Марко Фридль
ЦЗ
5
Михаэль Ланг
ПЗ
23
Теодор Гебре Селасси
ПЗ
36
Кристиан Гросс
ОП
8
Нури Шахин
ЦП
8
Максимилиан Эггештайн
ЦП
18
Дэви Классен
АП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
7
Милот Рашица
ПВ
9
Джош Сарджент
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Боруссия Д
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Вердер
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Бенжамин Голлер
ПВ
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
3-1-2-3-1
1
Бюрки
26
Пищек
25
Аканджи
2
Хакими
5
Вайгль
81
Дауд
28
Витсель
9
Азар
27
Гетце
19
Санчо
18
Ройс
3-1-2-3-1
1
Павленка
23
Гебре Селасси
32
Фридль
5
Ланг
36
Гросс
8
Шахин
8
Эггештайн
7
Рашица
32
Биттенкурт
18
Классен
9
Сарджент
Остались в запасе
Боруссия Д
Вердер
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Остались в запасе
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Марвин Хитц
ВР
22
Рафаэль Геррейру
ЛЗ
23
Дан-Аксель Загаду
ЦЗ
26
Леонардо Балерди
ЦЗ
27
Томас Делэни
ОП
8
Юлиан Брандт
АП
9
Пако Алькасер
ЦФ
Остались в запасе
14
Бенжамин Голлер
ПВ
1
Стефанос Капино
ВР
13
Милош Велькович
ЦЗ
44
Симон Штрауди
ЦП
44
Филипп Баргфреде
ЦП
14
Клаудио Писарро
ЦФ
19
Йоханнес Эггештайн
ЦФ
Главный тренер
Люсьен Фавр
Главный тренер
Флориан Кофельдт
Статистика матча Боруссия Д - Вердер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Боруссия Д
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 10 тур
Боруссия М
0 : 1
21.11.2026
Боруссия Д
Германия. Бундеслига, 9 тур
Боруссия Д
2 : 1
07.11.2026
Эльверсберг
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Германия. Бундеслига, 8 тур
Бавария
2 : 2
31.10.2026
Боруссия Д
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Вердер
Германия. Бундеслига, 11 тур
Вердер
- : -
27.11.2026
Боруссия М
Германия. Бундеслига, 10 тур
Вердер
4 : 0
22.11.2026
Гамбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Боруссия Д
3 : 2
27.10.2026
Вердер
Германия. Бундеслига, 7 тур
Майнц
2 : 3
24.10.2026
Вердер
Информация о матче
Стадион:
Сигнал Идуна Парк
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