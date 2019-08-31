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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Байер - Хоффенхайм
Байер - Хоффенхайм: обзор матча 31 августа 2019
Байер
31.08.2019, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 3 тур
0 : 0
Завершен
Хоффенхайм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Байер - Хоффенхайм
Желтая карточка
Л. Аларио
90'
+5
90'
+5
Желтая карточка
К. Фогт
Желтая карточка
Д. Та
90'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
Ч. Арангис
89'
83'
Замена
Д. Самассеку
️️️️
Ф. Гриллич
73'
Замена
К. Акпогума
️️️️
Э. Бичакчич
62'
Замена
Ю. Локадия
️️️️
И. Бельфодиль
Замена
Л. Аларио
️️️️
К. Демирбай
62'
Замена
Н. Амири
️️️️
К. Фолланд
62'
54'
Желтая карточка
С. Пош
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Байер
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Венделл
ЛЗ
4
Джонатан Та
ЦЗ
5
Свен Бендер
ЦЗ
8
Ларс Бендер
ПЗ
26
Керем Демирбай
ЦП
20
Чарлес Арангис
ЦП
38
Карим Беллараби
ПВ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
17
Леон Бэйли
ЦФ
29
Кай Хаверц
ЦФ
Главный тренер
Петер Бош
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
3
Константинос Стафилидис
ЛЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
4
Эрмин Бичакчич
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
9
Ильяс Бебу
ПВ
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
Главный тренер
Алфред Схройдер
Байер
28
Рамазан Озкан
ВР
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
10
Надим Амири
ЦП
27
Лукас Аларио
ЦФ
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
18
Диадай Самассеку
ОП
10
Лукас Рупп
ЦП
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Юрген Локадия
ЦФ
4-2-1-3
1
Градецки
18
Венделл
4
Та
5
Бендер
8
Бендер
26
Демирбай
20
Арангис
38
Беллараби
29
Хаверц
17
Бэйли
31
Фолланд
3-3-2-1-1
1
Бауманн
4
Пош
7
Фогт
4
Бичакчич
3
Кадержабек
27
Гриллич
3
Стафилидис
18
Гайгер
13
Руди
9
Бебу
19
Бельфодиль
31
Фолланд
10
Амири
10
Амири
31
Фолланд
20
Арангис
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Арангис
26
Демирбай
27
Аларио
27
Аларио
26
Демирбай
4
Бичакчич
25
Акпогума
25
Акпогума
4
Бичакчич
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Самассеку
27
Гриллич
19
Бельфодиль
9
Локадия
9
Локадия
19
Бельфодиль
Остались в запасе
Байер
Хоффенхайм
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Главный тренер
Петер Бош
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Алфред Схройдер
Остались в запасе
24
Дэйли Синкгравен
ЛЗ
10
Паулиньо
ЛВ
19
Мусса Диаби
ЛВ
28
Рамазан Озкан
ВР
15
Александар Драгович
ЦЗ
8
Митчелл Вайзер
ПЗ
Остались в запасе
32
Леонардо Биттенкурт
АП
24
Роберт Сков
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
30
Джошуа Бренет
ПЗ
10
Лукас Рупп
ЦП
Главный тренер
Петер Бош
Главный тренер
Алфред Схройдер
Статистика матча Байер - Хоффенхайм
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Байер
Лига Европы, 5 тур
Динамо Загреб
- : -
26.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 10 тур
Байер
4 : 0
21.11.2026
Падерборн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Лига Европы, 4 тур
Байер
0 : 1
05.11.2026
Марсель
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Байер
5 : 2
28.10.2026
Нюрнберг
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Информация о матче
Стадион:
Бай-Арена
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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