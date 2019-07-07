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Расписание матчей
Кубок Америки
Бразилия - Перу
Бразилия - Перу: обзор матча 07 июля 2019
Бразилия
07.07.2019, воскресенье, 23:00
Кубок Америки, Финал
3 : 1
Завершен
Перу
15'
Эвертон
45+3'
Г. Жезус
90'
Ришарлисон (П)
44'
Х. Паоло Герреро (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бразилия - Перу
Замена
Аллан
️️️️
Эвертон
90'
+3
ГОЛ с пенальти! 3:1!
Ришарлисон
90'
86'
Замена
Э. Поло
️️️️
А. Каррильо
84'
Желтая карточка
Л. Адвинкула
82'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
Р. Тапиа
78'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
Й. Йотун
Замена
Э. Милитао
️️️️
Ф. Коутиньо
77'
Замена
Ришарлисон
️️️️
Р. Фирмино
75'
Вторая желтая
Г. Жезус
70'
68'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Т. Силва
53'
49'
Желтая карточка
Р. Тапиа
ГОЛ! 2:1!
Г. Жезус
Пас отдал
Артур
45'
+3
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Х. Паоло Герреро
Желтая карточка
Г. Жезус
30'
ГОЛ! 1:0!
Эвертон
Пас отдал
Г. Жезус
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бразилия
1
Алиссон
ВР
6
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Маркиньос
ЦЗ
3
Тиаго Силва
ЦЗ
13
Дани Алвес
ПЗ
19
Эвертон
ЛП
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Артур
ЦП
20
Роберто Фирмино
ЦФ
18
Габриэл Жезус
ЦФ
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
17
Луис Адвинкула
ПЗ
20
Эдисон Флорес
ЛП
19
Йошимар Йотун
ОП
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Бразилия
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
2
Эдер Милитао
ЦЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
17
Фернандиньо
ЦП
15
Аллан
ЦП
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
9
Ришарлисон
ЦФ
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Алиссон
6
Сандро
4
Маркиньос
3
Силва
13
Алвес
5
Каземиро
19
Эвертон
8
Артур
11
Коутиньо
18
Жезус
20
Фирмино
4-2-2-1-1
1
Галлезе
17
Адвинкула
2
Абрам
5
Самбрано
6
Трауко
19
Йотун
13
Тапиа
10
Куэва
20
Флорес
18
Каррильо
9
Герреро
11
Коутиньо
2
Милитао
2
Милитао
11
Коутиньо
19
Эвертон
15
Аллан
15
Аллан
19
Эвертон
20
Фирмино
9
Ришарлисон
9
Ришарлисон
20
Фирмино
13
Тапиа
10
Гонсалес
10
Гонсалес
13
Тапиа
18
Каррильо
7
Поло
7
Поло
18
Каррильо
19
Йотун
11
Руидиас
11
Руидиас
19
Йотун
Остались в запасе
Бразилия
Перу
10
Виллиан
ЛВ
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
3
Альдо Корсо
ПЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
10
Виллиан
ЛВ
20
Лукас Пакета
АП
7
Давид Нерес
ПВ
16
Кассио
ВР
23
Эдерсон
ВР
6
Филипе Луис
ЛЗ
22
Фагнер
ЦЗ
3
Жоао Миранда
ЦЗ
17
Фернандиньо
ЦП
Остались в запасе
5
Мигель Араухо
ЦЗ
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
6
Хесус Претелл
ОП
3
Альдо Корсо
ПЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
Главный тренер
Аденор Леонардо «Тите»
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Бразилия - Перу
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
0 : 7
17.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
0 : 4
03.10.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
2 : 4
29.09.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Австралия
1 : 1
25.09.2026
Бразилия
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Роберто Тобар
Стадион:
Маракана
Где смотреть матч:
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