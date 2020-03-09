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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 09 марта 2020
Лестер
09.03.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
4 : 0
Завершен
Астон Вилла
40'
Х. Барнс
63'
Д. Варди (П)
79'
Д. Варди
85'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Астон Вилла
ГОЛ! 4:0!
Х. Барнс
Пас отдал
М. Олбрайтон
85'
Замена
Н. Менди
️️️️
О. Ндиди
83'
ГОЛ! 3:0!
Д. Варди
79'
Замена
Ю. Тилеманс
️️️️
Д. Прат
76'
Желтая карточка
Д. Эванс
75'
Желтая карточка
Д. Прат
71'
67'
Замена
К. Дэвис
️️️️
К. Хурихейн
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Д. Варди
63'
63'
Замена
А. Эль-Гази
️️️️
А. Эль-Мохамади
Замена
Д. Варди
️️️️
К. Ихеначо
59'
43'
Желтая карточка
К. Хурихейн
ГОЛ! 1:0!
Х. Барнс
Пас отдал
М. Олбрайтон
40'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
25
Пепе Рейна
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
9
Джейми Варди
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
9
Кейнан Дэвис
ЦФ
4-4-1-1
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
24
Джастин
11
Барнс
26
Прат
4
Ндиди
11
Олбрайтон
10
Мэддисон
17
Ихеначо
3-2-3-1-1
25
Рейна
24
Жилберт
3
Энгелс
2
Мингс
27
Эль-Мохамади
23
Таргетт
12
Луис
14
Хурихейн
6
Накамба
10
Грилиш
25
Саматта
26
Прат
18
Тилеманс
18
Тилеманс
26
Прат
4
Ндиди
6
Менди
6
Менди
4
Ндиди
17
Ихеначо
9
Варди
9
Варди
17
Ихеначо
27
Эль-Мохамади
21
Эль-Гази
21
Эль-Гази
27
Эль-Мохамади
14
Хурихейн
9
Дэвис
9
Дэвис
14
Хурихейн
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
5
Уэс Морган
ЦЗ
22
Айосе Перес
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
7
Трезеге
ЛВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Главный судья:
Майкл Оливер
(Нортумберланд)
Стадион:
Кинг Пауэр
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