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АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Брайтон
Шеффилд Юнайтед - Брайтон: обзор матча 22 февраля 2020
Шеффилд Юнайтед
22.02.2020, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
26'
Э. Стивенс
30'
Н. Мопе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Брайтон
30'
ГОЛ! 1:1!
Н. Мопе
Пас отдал
А. Уэбстер
ГОЛ! 1:0!
Э. Стивенс
26'
23'
Желтая карточка
Д. Проппер
10'
Желтая карточка
И. Биссума
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Шеффилд Юнайтед
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
16
Берге
14
Шарп
9
МакБарни
4-4-2
13
Райан
4
Уэбстер
25
Даффи
33
Берн
5
Данк
13
Муй
28
Биссума
18
Скелотто
24
Проппер
11
Мопе
39
Мюррэй
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Брайтон
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
13
Бернардо
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
6
Джон Ландстрем
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
7
Солли Мач
ПВ
27
Дэвид Баттон
ВР
13
Паскаль Гросс
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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