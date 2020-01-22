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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Норвич Сити
Тоттенхэм - Норвич Сити: обзор матча 22 января 2020
Тоттенхэм
22.01.2020, среда, 22:30
Англия. Премьер-лига, 24 тур
2 : 1
Завершен
Норвич Сити
38'
Д. Алли
79'
Х. Сон
70'
Т. Пукки (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Норвич Сити
90'
+3
Замена
М. Стиперманн
️️️️
К. МакЛин
86'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
Л. Рупп
82'
Замена
О. Эрнандес
️️️️
А. Теттей
ГОЛ! 2:1!
Х. Сон
79'
Замена
Ж. Фернандеш
️️️️
Я. Вертонген
75'
70'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Т. Пукки
Замена
К. Эриксен
️️️️
Э. Ламела
62'
Замена
Э. Дайер
️️️️
Г. Уинкс
56'
47'
Желтая карточка
Т. Кантвелл
ГОЛ! 1:0!
Д. Алли
Пас отдал
С. Орье
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
4
Гарри Уинкс
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
6
Александер Теттей
ЦП
23
Кенни МакЛин
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
15
Эрик Дайер
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
24
Кристиан Эриксен
АП
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
18
Йосип Дрмич
ЦФ
4-1-3-2
1
Льорис
30
Сессеньон
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
4
Уинкс
7
Сон
8
Алли
7
Моура
20
Ло Чельсо
9
Ламела
4-3-2-1
23
Крул
3
Бирам
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
6
Теттей
23
МакЛин
10
Рупп
8
Дуда
10
Кантвелл
20
Пукки
4
Уинкс
15
Дайер
15
Дайер
4
Уинкс
14
Вертонген
83
Фернандеш
83
Фернандеш
14
Вертонген
9
Ламела
24
Эриксен
24
Эриксен
9
Ламела
6
Теттей
11
Эрнандес
11
Эрнандес
6
Теттей
23
МакЛин
22
Стиперманн
22
Стиперманн
23
МакЛин
10
Рупп
18
Дрмич
18
Дрмич
10
Рупп
Остались в запасе
Тоттенхэм
Норвич Сити
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Пауло Газзанига
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Майкл МакГоверн
ВР
28
Том Трибулл
ОП
18
Джамаль Льюис
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Тоттенхэм - Норвич Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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