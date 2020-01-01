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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ньюкасл - Лестер
Ньюкасл - Лестер: обзор матча 01 января 2020
Ньюкасл
01.01.2020, среда, 18:00
Англия. Премьер-лига, 21 тур
0 : 3
Завершен
Лестер
36'
А. Перес
39'
Д. Мэддисон
87'
Х. Чодури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ньюкасл - Лестер
87'
ГОЛ! 0:3!
Х. Чодури
Пас отдал
О. Ндиди
84'
Замена
У. Морган
️️️️
Д. Эванс
77'
Замена
Х. Чодури
️️️️
Д. Мэддисон
63'
Замена
Д. Грей
️️️️
К. Ихеначо
59'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
Замена
Ш. Лонгстафф
️️️️
Д. Шелви
46'
Замена
Э. Крафт
️️️️
Х. Манкильо
45'
+3
Замена
Д. Йедлин
️️️️
Й. Виллемс
45'
39'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мэддисон
Пас отдал
А. Перес
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Желтая карточка
Ф. Фернандес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
5
Фабиан Шер
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
14
Айзек Хэйден
ЦП
26
Джонджо Шелви
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
10
Мигель Альмирон
ПВ
11
Йосинори Муто
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
8
Хамза Чодури
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
3-2-2-2-1
39
Дубравка
5
Шер
6
Фернандес
24
Лежен
15
Виллемс
22
Манкильо
14
Хэйден
26
Шелви
7
Жоэлинтон
10
Альмирон
11
Муто
3-2-2-1-2
1
Шмейхель
33
Чилвел
35
Эванс
2
Сеюнджу
21
Перейра
28
Фукс
18
Тилеманс
4
Ндиди
10
Мэддисон
22
Перес
17
Ихеначо
15
Виллемс
2
Йедлин
2
Йедлин
15
Виллемс
22
Манкильо
17
Крафт
17
Крафт
22
Манкильо
26
Шелви
8
Лонгстафф
8
Лонгстафф
26
Шелви
17
Ихеначо
10
Грей
10
Грей
17
Ихеначо
35
Эванс
5
Морган
5
Морган
35
Эванс
10
Мэддисон
8
Чодури
8
Чодури
10
Мэддисон
Остались в запасе
Ньюкасл
Лестер
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Карл Дарлоу
ВР
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Стив Брюс
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Ньюкасл - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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