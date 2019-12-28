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Норвич Сити - Тоттенхэм
Норвич Сити - Тоттенхэм: обзор матча 28 декабря 2019
Норвич Сити
28.12.2019, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 20 тур
2 : 2
Завершен
Тоттенхэм
18'
М. Вранчич
61'
С. Орье (АГ)
55'
К. Эриксен
83'
Г. Кейн (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвич Сити - Тоттенхэм
90'
+6
Желтая карточка
К. Эриксен
90'
+3
Желтая карточка
Т. Алдервейрелд
Замена
Т. Кантвелл
️️️️
А. Теттей
86'
83'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Г. Кейн
Замена
Т. Трибулл
️️️️
М. Вранчич
75'
74'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Д. Ло Чельсо
Замена
К. МакЛин
️️️️
М. Стиперманн
70'
69'
Желтая карточка
Л. Моура
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
С. Орье
61'
Желтая карточка
Т. Крул
55'
55'
ГОЛ! 1:1!
К. Эриксен
Желтая карточка
Д. Льюис
54'
46'
Замена
Л. Моура
️️️️
Х. Фойт
46'
Замена
Д. Санчес
️️️️
Я. Вертонген
Желтая карточка
М. Вранчич
22'
ГОЛ! 1:0!
М. Вранчич
Пас отдал
Э. Буэндия
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвич Сити
23
Тим Крул
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
4
Кристоф Циммерманн
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
8
Марио Вранчич
ЦП
6
Александер Теттей
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
11
Онель Эрнандес
ПВ
20
Теему Пукки
ЦФ
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
8
Деле Алли
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
28
Том Трибулл
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
7
Деннис Србени
ЦФ
Тоттенхэм
13
Михел Ворм
ВР
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
34
Оливер Скипп
ОП
9
Эрик Ламела
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
3-3-2-2
23
Крул
4
Хэнли
4
Циммерманн
3
Ааронс
8
Вранчич
6
Теттей
18
Льюис
22
Стиперманн
11
Эрнандес
10
Буэндия
20
Пукки
3-2-1-3-1
13
Газзанига
8
Фойт
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
30
Сессеньон
22
Н'Домбеле
8
Алли
24
Эриксен
20
Ло Чельсо
9
Кейн
6
Теттей
10
Кантвелл
10
Кантвелл
6
Теттей
8
Вранчич
28
Трибулл
28
Трибулл
8
Вранчич
22
Стиперманн
23
МакЛин
23
МакЛин
22
Стиперманн
14
Вертонген
6
Санчес
6
Санчес
14
Вертонген
20
Ло Чельсо
9
Ламела
9
Ламела
20
Ло Чельсо
8
Фойт
7
Моура
7
Моура
8
Фойт
Остались в запасе
Норвич Сити
Тоттенхэм
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Остались в запасе
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Майкл МакГоверн
ВР
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Остались в запасе
34
Оливер Скипп
ОП
13
Михел Ворм
ВР
5
Джафет Танганга
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Главный тренер
Жозе Моуринью
Статистика матча Норвич Сити - Тоттенхэм
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Информация о матче
Стадион:
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