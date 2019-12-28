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АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 28 декабря 2019
Бернли
28.12.2019, суббота, 22:45
Англия. Премьер-лига, 20 тур
0 : 2
Завершен
Манчестер Юнайтед
44'
А. Марсьяль
90+5'
М. Рэшфорд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
90'
+5
ГОЛ! 0:2!
М. Рэшфорд
Пас отдал
Д. Джеймс
90'
+4
Желтая карточка
Д. Лингард
90'
+4
Желтая карточка
Фред
90'
+2
Желтая карточка
Б. Уильямс
Желтая карточка
Д. Макнил
89'
89'
Замена
Л. Шоу
️️️️
А. Марсьяль
Замена
Р. Брэди
️️️️
Д. Корк
86'
73'
Замена
Д. Лингард
️️️️
А. Перейра
Желтая карточка
Ч. Тэйлор
71'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Э. Барнс
68'
Желтая карточка
Б. Ми
61'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Д. Хендрик
59'
44'
ГОЛ! 0:1!
А. Марсьяль
Пас отдал
А. Перейра
Желтая карточка
Ф. Бардсли
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
29
Джеффри Хендрик
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
33
Брендон Уильямс
ЛЗ
15
Эшли Янг
ЛЗ
3
Виктор Линделеф
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
7
Фред
ЦП
8
Андреас Перейра
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Бернли
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
Манчестер Юнайтед
44
Серхио Ромеро
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
77
Джесси Лингард
ЛВ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
27
Бардсли
8
Вествуд
4
Корк
29
Хендрик
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
4-1-1-3-1
43
Де Хеа
33
Уильямс
3
Линделеф
5
Магуайр
15
Янг
18
Матич
7
Фред
7
Джеймс
8
Перейра
9
Рэшфорд
9
Марсьяль
4
Корк
11
Брэди
11
Брэди
4
Корк
35
Барнс
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
35
Барнс
29
Хендрик
16
Родригес
16
Родригес
29
Хендрик
9
Марсьяль
23
Шоу
23
Шоу
9
Марсьяль
8
Перейра
77
Лингард
77
Лингард
8
Перейра
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
Остались в запасе
44
Серхио Ромеро
ВР
4
Фил Джонс
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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