Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
Шеффилд Юнайтед - Уотфорд: обзор матча 26 декабря 2019
Шеффилд Юнайтед
26.12.2019, четверг, 18:00
Англия. Премьер-лига, 19 тур
1 : 1
Завершен
Уотфорд
36'
О. Норвуд (П)
27'
Ж. Деулофеу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
88'
Желтая карточка
Н. Чалоба
74'
Желтая карточка
Ж. Деулофеу
46'
Желтая карточка
К. Кэткарт
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Норвуд
36'
27'
ГОЛ! 0:1!
Ж. Деулофеу
Пас отдал
Н. Чалоба
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Уотфорд
12
Бен Фостер
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
27
Кристиан Кабаселе
ЦЗ
5
Эдриан Мариаппа
ЦЗ
17
Кико Фемения
ПЗ
15
Натаниэль Чалоба
ОП
6
Этьенн Капу
ОП
19
Уилл Хьюз
ЦП
7
Исмаила Сарр
ПВ
14
Трой Дини
ЦФ
10
Жерар Деулофеу
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Шеффилд Юнайтед
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Уотфорд
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
32
Балдок
10
Норвуд
13
Флек
6
Ландстрем
17
МакГолдрик
9
МакБарни
4-2-1-1-2
12
Фостер
17
Фемения
27
Кабаселе
5
Мариаппа
20
Кэткарт
15
Чалоба
6
Капу
19
Хьюз
7
Сарр
10
Деулофеу
14
Дини
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Остались в запасе
1
Эурелью Гомес
ВР
15
Крейг Доусон
ЦЗ
8
Домингуш Кина
ЦП
37
Роберто Перейра
АП
45
Андре Грэй
ЦФ
90
Исаак Саксесс
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Кике Санчес Флорес
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Уотфорд
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Уотфорд
- : -
25.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Уотфорд
0 : 0
07.11.2026
Мидлсбро
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Уотфорд
1 : 0
03.11.2026
Линкольн
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Уотфорд
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
«Бристоль Сити» – «Уотфорд»: кто победит в матче 8 тура Чемпионшипа 2026/2027
17 сентября
Английский клуб объявил о назначении экс-тренера «Рубина»
2025.10.08 16:29
«Локомотив» начал переговоры с английским клубом о 6-миллионном трансфере
2025.08.25 14:56
3
5 футболистов покинули «Астон Виллу» – среди них 3-кратный победитель ЛЧ
2025.06.30 20:38
1
Форвард «Краснодара» может переехать в Англию
2025.06.25 15:41
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+