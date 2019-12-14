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Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла: обзор матча 14 декабря 2019
Шеффилд Юнайтед
14.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 17 тур
2 : 0
Завершен
Астон Вилла
50'
Д. Флек
73'
Д. Флек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
Замена
Б. Осборн
️️️️
Д. МакГолдрик
90'
Замена
М. Бешич
️️️️
О. Норвуд
86'
80'
Замена
Трезеге
️️️️
А. Эль-Гази
ГОЛ! 2:0!
Д. Флек
Пас отдал
Д. МакГолдрик
73'
69'
Желтая карточка
М. Таргетт
69'
Замена
Д. Коджиа
️️️️
Уэсли
66'
Замена
Д. Луис
️️️️
Х. Лэнсбери
64'
Желтая карточка
К. Хаус
Замена
О. МакБарни
️️️️
Л. Муссе
61'
ГОЛ! 1:0!
Д. Флек
Пас отдал
Д. Ландстрем
50'
Желтая карточка
Д. Флек
16'
Желтая карточка
О. Норвуд
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Астон Вилла
22
Том Хитон
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
30
Кортни Хаус
ЦЗ
24
Фредерик Жилберт
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
23
Хенри Лэнсбери
ЦП
6
Марвелус Накамба
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
7
Уэсли
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Астон Вилла
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
7
Трезеге
ЛВ
12
Дуглас Луис
ЦП
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
6
Бешам
5
О'Коннелл
6
Ландстрем
13
Флек
32
Балдок
10
Норвуд
11
Муссе
17
МакГолдрик
4-3-2-1
22
Хитон
24
Жилберт
3
Энгелс
30
Хаус
23
Таргетт
23
Лэнсбери
6
Накамба
7
МакГинн
21
Эль-Гази
10
Грилиш
7
Уэсли
17
МакГолдрик
23
Осборн
23
Осборн
17
МакГолдрик
10
Норвуд
17
Бешич
17
Бешич
10
Норвуд
11
Муссе
9
МакБарни
9
МакБарни
11
Муссе
23
Лэнсбери
12
Луис
12
Луис
23
Лэнсбери
21
Эль-Гази
7
Трезеге
7
Трезеге
21
Эль-Гази
7
Уэсли
26
Коджиа
26
Коджиа
7
Уэсли
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Астон Вилла
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
14
Билли Шарп
ЦФ
Остались в запасе
1
Эрьян Нюланд
ВР
3
Нил Тэйлор
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Астон Вилла
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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