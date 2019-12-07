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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 07 декабря 2019
Тоттенхэм
07.12.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 16 тур
5 : 0
Завершен
Бернли
4'
Г. Кейн
9'
Л. Моура
32'
Х. Сон
54'
Г. Кейн
74'
М. Сиссоко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
ГОЛ! 5:0!
М. Сиссоко
Пас отдал
Г. Кейн
74'
Желтая карточка
Э. Дайер
72'
ГОЛ! 4:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Д. Алли
54'
ГОЛ! 3:0!
Х. Сон
Пас отдал
Я. Вертонген
32'
22'
Желтая карточка
М. Лоутон
ГОЛ! 2:0!
Л. Моура
Пас отдал
Д. Алли
9'
ГОЛ! 1:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Х. Сон
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
13
Пауло Газзанига
ВР
14
Ян Вертонген
ЦЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
8
Деле Алли
АП
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
29
Джеффри Хендрик
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
20
Джовани Ло Чельсо
АП
24
Кристиан Эриксен
АП
Бернли
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
3-2-1-3-1
13
Газзанига
6
Санчес
15
Дайер
23
Алдервейрелд
14
Вертонген
92
Орье
17
Сиссоко
7
Сон
8
Алли
7
Моура
9
Кейн
4-3-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
6
Тарковски
15
Ми
33
Питерс
29
Хендрик
4
Корк
11
Брэди
11
Макнил
16
Родригес
9
Вуд
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
20
Джовани Ло Чельсо
АП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Маурисио Почеттино
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
20
Джовани Ло Чельсо
АП
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
34
Оливер Скипп
ОП
3
Дэнни Роуз
ЛЗ
24
Кристиан Эриксен
АП
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
23
Бен Гибсон
ЦЗ
4
Дэнни Дринкуотер
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Маурисио Почеттино
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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