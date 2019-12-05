Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл: обзор матча 05 декабря 2019
Шеффилд Юнайтед
05.12.2019, четверг, 22:30
Англия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ньюкасл
15'
А. Сен-Максимен
70'
Д. Шелви
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
Желтая карточка
Л. Фримен
87'
70'
ГОЛ! 0:2!
Д. Шелви
Пас отдал
Э. Кэрролл
Желтая карточка
Б. Шарп
49'
15'
ГОЛ! 0:1!
А. Сен-Максимен
Пас отдал
Х. Манкильо
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
13
Джон Флек
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
9
Оливер МакБарни
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Ньюкасл
39
Мартин Дубравка
ВР
15
Йетро Виллемс
ЛЗ
14
Пол Дамметт
ЛЗ
26
Киран Кларк
ЦЗ
6
Федерико Фернандес
ЦЗ
22
Хавьер Манкильо
ПЗ
26
Джонджо Шелви
ЦП
14
Айзек Хэйден
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
10
Аллен Сен-Максимен
ЦФ
9
Энди Кэрролл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
15
Люк Фримен
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Ньюкасл
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
30
Кристиан Атсу
ЛВ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
4-4-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
13
Флек
6
Ландстрем
10
Норвуд
32
Балдок
14
Шарп
9
МакБарни
3-2-2-1-2
39
Дубравка
15
Виллемс
26
Кларк
6
Фернандес
22
Манкильо
14
Дамметт
26
Шелви
14
Хэйден
10
Альмирон
9
Кэрролл
10
Сен-Максимен
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
7
Жоэлинтон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Стив Брюс
Остались в запасе
15
Люк Фримен
АП
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
11
Ли Муссе
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Остались в запасе
7
Жоэлинтон
АП
1
Карл Дарлоу
ВР
5
Фабиан Шер
ЦЗ
17
Эмиль Крафт
ПЗ
8
Шон Лонгстафф
ЦП
30
Кристиан Атсу
ЛВ
34
Дуайт Гэйл
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Стив Брюс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Ньюкасл
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Брайтон
- : -
29.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
0 : 2
25.10.2026
Ньюкасл
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
Новости команд
Все
Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Юнайтед» вылетел в 1/16 финала и другие результаты
16 сентября
4
«Флитвуд Таун» – «Шеффилд Юнайтед»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка английской лиги 2026/2027
15 сентября
«Манчестер Сити» отдал в третью аренду опорника, купленного за 49 миллионов
2 февраля
Мареска не рассчитывает на 17 игроков «Челси»
2025.08.01 22:42
1
Стал известен первый финалист плей-офф за место в АПЛ
2025.05.13 11:51
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
АПЛ: шансы «Ньюкасла» и «Арсенала» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Фулхэм» – «Ньюкасл»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+