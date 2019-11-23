Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Брайтон - Лестер
Брайтон - Лестер: обзор матча 23 ноября 2019
Брайтон
23.11.2019, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 13 тур
0 : 2
Завершен
Лестер
64'
А. Перес
82'
Д. Варди (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брайтон - Лестер
82'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Д. Варди
64'
ГОЛ! 0:1!
А. Перес
Пас отдал
Д. Варди
Желтая карточка
Д. Стивенс
48'
Желтая карточка
А. Уэбстер
16'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
25
Шейн Даффи
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
24
Дэйви Проппер
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
13
Аарон Муй
ЦП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Бен Чилвел
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Брайтон
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
10
Демарай Грей
ЛВ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-3-1-2
13
Райан
4
Уэбстер
25
Даффи
33
Берн
33
Монтойя
24
Проппер
16
Стивенс
13
Муй
7
Мач
11
Мопе
19
Троссард
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
33
Чилвел
18
Тилеманс
4
Ндиди
11
Барнс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
Остались в запасе
Брайтон
Лестер
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
27
Дэвид Баттон
ВР
27
Леон Балогун
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
39
Гленн Мюррэй
ЦФ
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Брайтон - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Фалмер
Новости команд
Все
Брайтон
Лестер
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Бавария» нашла усиление за 100 миллионов в другом клубе Бундеслиги
21 ноября
4
АПЛ: шансы «Халла» и «Брайтона» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Сафонов – в топ-10 самых дорогих вратарей мира
18 ноября
1
«Брайтон» – «Брентфорд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Брайтона» и «Брентфорда» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Российская порнозвезда лишила чемпиона Англии денег
19 ноября
5
Фанаты «Лестера» возмущены сотрудничеством клуба с российской порнозвездой
6 ноября
28
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
3 сентября
4
Игрок сборной России забил первый гол в сезоне за молодежку «Манчестер Юнайтед»
1 сентября
«Манчестер Сити» купил 17-летнего вингера
11 июля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+