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Кристал Пэлас - Норвич Сити
Кристал Пэлас - Норвич Сити: обзор матча 28 сентября 2019
Кристал Пэлас
28.09.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
2 : 0
Завершен
Норвич Сити
21'
Л. Миливойевич (П)
90+2'
Э. Таунсенд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Норвич Сити
Желтая карточка
Л. Миливойевич
90'
+4
ГОЛ! 2:0!
Э. Таунсенд
Пас отдал
В. Заа
90'
+2
Замена
М. Майер
️️️️
Ж. Айю
90'
Желтая карточка
Д. Шлупп
89'
81'
Замена
П. Робертс
️️️️
Т. Кантвелл
Замена
Д. МакКарти
️️️️
Д. МакАртур
79'
Замена
Э. Таунсенд
️️️️
Ш. Куяте
70'
66'
Замена
Й. Дрмич
️️️️
М. Стиперманн
64'
Желтая карточка
М. Стиперманн
Желтая карточка
Ж. Айю
58'
22'
Замена
М. МакГоверн
️️️️
Р. Ферманн
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Л. Миливойевич
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
16
Мартин Келли
ПЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Жордан Айю
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Норвич Сити
1
Ральф Ферманн
ВР
4
Бен Годфри
ЦЗ
3
Макс Ааронс
ПЗ
10
Тодд Кантвелл
ЛВ
10
Ибраим Амаду
ОП
23
Кенни МакЛин
ЦП
78
Мориц Ляйтнер
ЦП
18
Джамаль Льюис
ЦП
22
Марко Стиперманн
АП
10
Эмилиано Буэндия
ЦФ
20
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Кристал Пэлас
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
16
Джеймс МакКарти
ЦП
7
Макс Майер
АП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Норвич Сити
23
Майкл МакГоверн
ВР
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
16
Патрик Робертс
ЦП
18
Йосип Дрмич
ЦФ
7
Деннис Србени
ЦФ
4-1-3-1-1
13
Гуаита
15
ван Анхолт
16
Келли
24
Кэхилл
25
Уорд
8
Куяте
27
Шлупп
19
Миливойевич
11
МакАртур
10
Заа
10
Айю
2-1-3-2-2
1
Ферманн
3
Ааронс
4
Годфри
10
Амаду
23
МакЛин
78
Ляйтнер
18
Льюис
22
Стиперманн
10
Кантвелл
20
Пукки
10
Буэндия
11
МакАртур
16
МакКарти
16
МакКарти
11
МакАртур
10
Айю
7
Майер
7
Майер
10
Айю
8
Куяте
25
Таунсенд
25
Таунсенд
8
Куяте
1
Ферманн
23
МакГоверн
23
МакГоверн
1
Ферманн
10
Кантвелл
16
Робертс
16
Робертс
10
Кантвелл
22
Стиперманн
18
Дрмич
18
Дрмич
22
Стиперманн
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Норвич Сити
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Даниэль Фарке
Остались в запасе
13
Уэйн Хеннесси
ВР
24
Скотт Данн
ЦЗ
5
Джеймс Томкинс
ЦЗ
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Остались в запасе
4
Грант Хэнли
ЦЗ
3
Сэм Бирам
ПЗ
7
Деннис Србени
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Даниэль Фарке
Статистика матча Кристал Пэлас - Норвич Сити
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Норвич Сити
- : -
24.11.2026
Куинз Парк Рейнджерс
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Дерби Каунти
0 : 4
03.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Норвич Сити
3 : 2
31.10.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Чарльтон
1 : 3
24.10.2026
Норвич Сити
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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