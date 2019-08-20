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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Спартак-2 - Енисей
Спартак-2 - Енисей: обзор матча 20 августа 2019
Спартак-2
20.08.2019, вторник, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
2 : 0
Завершен
Енисей
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Спартак-2 - Енисей
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 30 тур
Искра
2 : 5
31.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 29 тур
Муром
3 : 1
25.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 28 тур
Луки-Энергия
2 : 2
18.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 26 тур
Торпедо Вл
0 : 3
15.10.2026
Спартак-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 2, 27 тур
Спартак-2
2 : 3
11.10.2026
Звезда
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
КАМАЗ
- : -
25.11.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
1 : 2
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Информация о матче
Стадион:
академии "Спартак"
Новости команд
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Спартак-2
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