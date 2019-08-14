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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Факел - Армавир
Факел - Армавир: обзор матча 14 августа 2019
Факел
14.08.2019, среда, 19:00
Россия. ФНЛ, 8 тур
0 : 2
Завершен
Армавир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Факел - Армавир
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Факел
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо
- : -
26.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
0 : 2
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Армавир
Россия. Кубок, 1/256 финала
Динамо Ставрополь
3 : 0
17.08.2022
Армавир
Россия. ФНЛ, 27 тур
Балтика
2 : 0
15.03.2020
Армавир
Россия. ФНЛ, 26 тур
Армавир
1 : 0
09.03.2020
Факел
Россия. ФНЛ, 25 тур
Чайка
1 : 0
23.11.2019
Армавир
Россия. ФНЛ, 24 тур
Армавир
2 : 1
17.11.2019
Торпедо
Информация о матче
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Новости команд
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Факел
Армавир
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
Вчера, 22:39
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
Вчера, 18:54
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
Вчера, 17:13
9
Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:12
Тренер «Акрона» определил, кто виноват в поражении от «Факела»
12:19
1
Биджиев прокомментировал первую победу во главе «Факела»
Вчера, 22:39
«Русский Холанд» из «Факела» выбыл до конца сезона
Вчера, 18:54
5
РПЛ. «Факел» впервые победил при Биджиеве, обыграв на выезде «Акрон» (2:0)
Вчера, 17:13
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Обзор матча «Акрон» – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 17:12
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2025.07.09 08:22
Карпин рассказал, как на него повлияла работа в армавирском «Торпедо»
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2020.12.11 17:54
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РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию договорного матча
2020.12.11 16:47
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