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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Ротор
Краснодар-2 - Ротор: обзор матча 03 августа 2019
Краснодар-2
03.08.2019, суббота, 18:30
Россия. ФНЛ, 6 тур
0 : 1
Завершен
Ротор
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Краснодар-2 - Ротор
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Нефтехимик
- : -
25.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
1 : 1
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Ротор
1 : 1
08.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ротор
0 : 0
01.11.2026
Уфа
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Ротор
0 : 1
16.10.2026
Сочи
Информация о матче
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
Новости команд
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Краснодар-2
Ротор
Первая лига: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ротора» на победу в матче 18-го тура
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1 ноября
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«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
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Первая лига России: шансы «Торпедо» и «Ротора» на победу в матче 15-го тура
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Около стадиона «Краснодара» обнаружены фрагменты беспилотника
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20 ноября
«Ротор» – «Уфа»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Первая лига России: шансы «Ротора» и «Уфы» на победу в матче 16-го тура
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«Торпедо» – «Ротор»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 23 октября 2026
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22 октября
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