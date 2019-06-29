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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Перу
Уругвай - Перу: обзор матча 29 июня 2019
Уругвай
29.06.2019, суббота, 22:00
Кубок Америки, 1/4 финала
0 : 0
Счет по пенальти – 4 : 5
Завершен
Перу
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Перу
ГОЛ!
Э. Флорес
5:5
ГОЛ!
Л. Торрейра
5:4
ГОЛ!
Л. Адвинкула
4:4
ГОЛ!
Р. Бентанкур
4:3
ГОЛ!
Й. Йотун
3:3
ГОЛ!
К. Стуани
3:2
ГОЛ!
Р. Руидиас
2:2
ГОЛ!
Э. Кавани
2:1
ГОЛ!
Х. Паоло Герреро
1:1
ГОЛ!
Л. Суарес
1:0
Замена
К. Стуани
️️️️
Ф. Вальверде
90'
+7
85'
Замена
Р. Руидиас
️️️️
К. Куэва
75'
Замена
К. Гонсалес
️️️️
А. Каррильо
Желтая карточка
Ф. Вальверде
70'
63'
Желтая карточка
К. Куэва
Замена
Л. Торрейра
️️️️
Н. Нандес
57'
49'
Желтая карточка
К. Самбрано
Желтая карточка
Д. Годин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
3
Диего Годин
ЦЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
8
Федерико Вальверде
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Найтан Нандес
ЦП
9
Луис Суарес
ЦФ
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Перу
1
Педро Галлезе
ВР
6
Мигель Трауко
ЛЗ
5
Карлос Самбрано
ЦЗ
19
Йошимар Йотун
ЦЗ
2
Луис Абрам
ЦЗ
13
Ренато Тапиа
ОП
10
Кристиан Куэва
ЦП
18
Андре Каррильо
ПВ
9
Хосе Паоло Герреро
ЦФ
17
Луис Адвинкула
ЦФ
20
Эдисон Флорес
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Гарека
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
7
Николас Лодейро
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Перу
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
22
Александр Калленс
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
6
Хесус Претелл
ОП
10
Кристофер Гонсалес
ЦП
7
Хосепмир Бальон
ЦП
7
Энди Поло
ПВ
11
Рауль Руидиас
ЦФ
4-4-2
23
Муслера
3
Годин
22
Касерес
2
Хименес
13
Гонсалес
8
Вальверде
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
6
Бентанкур
21
Кавани
9
Суарес
4-1-1-1-3
1
Галлезе
5
Самбрано
19
Йотун
2
Абрам
6
Трауко
13
Тапиа
10
Куэва
18
Каррильо
20
Флорес
17
Адвинкула
9
Герреро
8
Нандес
14
Торрейра
14
Торрейра
8
Нандес
8
Вальверде
11
Стуани
11
Стуани
8
Вальверде
18
Каррильо
10
Гонсалес
10
Гонсалес
18
Каррильо
10
Куэва
11
Руидиас
11
Руидиас
10
Куэва
Остались в запасе
Уругвай
Перу
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
7
Энди Поло
ПВ
6
Хесус Претелл
ОП
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
Главный тренер
Рикардо Гарека
Остались в запасе
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
7
Николас Лодейро
ЦП
16
Гастон Перейро
ЦП
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
20
Джонатан Родригес
ЦФ
Остались в запасе
7
Энди Поло
ПВ
6
Хесус Претелл
ОП
4
Андерсон Сантамария
ЦЗ
3
Альдо Корсо
ПЗ
5
Мигель Араухо
ЦЗ
21
Патрисио Альварес
ВР
12
Карлос Каседа
ВР
22
Александр Калленс
ЦЗ
7
Хосепмир Бальон
ЦП
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Рикардо Гарека
Статистика матча Уругвай - Перу
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Канада
2 : 0
03.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
США
4 : 1
26.09.2026
Перу
Информация о матче
Главный судья:
Вилтон Сампайо
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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