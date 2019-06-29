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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр: обзор матча 29 июня 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
29.06.2019, суббота, 03:00
США. МЛС
3 : 1
Завершен
Чикаго Файр
90+3'
Д. Ройер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
ГОЛ! 1:0!
Д. Ройер
90'
+3
Желтая карточка
Л. Роблес
30'
Желтая карточка
М. Жатковски
28'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Чикаго Файр
46
Марсело
ЦЗ
10
Александар Катай
ЛВ
31
Бастиан Швайнштайгер
ЦП
13
Дакс МакКарти
ЦП
10
Николас Гайтан
ЦП
21
Фабиан Герберс
ПВ
9
Си Джей Сапонг
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Нью-Йорк Ред Буллз
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Чикаго Файр
1
Давид Устед
ВР
11
Неманья Николич
ЦФ
2-3
31
Роблес
26
Паркер
5
Лэйд
27
Дэвис
90
Жатковски
77
Ройер
1-3-2-1
46
Марсело
31
Швайнштайгер
13
МакКарти
10
Гайтан
21
Герберс
10
Катай
9
Сапонг
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Чикаго Файр
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
1
Давид Устед
ВР
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Франк Клопас
Остались в запасе
98
Шон Райт-Филлипс
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Устед
ВР
11
Неманья Николич
ЦФ
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Франк Клопас
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Чикаго Файр
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Чикаго Файр
США. МЛС, 1/8 финала
Чикаго Файр
- : -
23.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Колорадо
2 : 4
01.11.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 33 тур
Чикаго Файр
2 : 2
29.10.2026
Орландо Сити
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 0
18.10.2026
Чикаго Файр
Информация о матче
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