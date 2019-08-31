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Челси - Шеффилд Юнайтед
Челси - Шеффилд Юнайтед: обзор матча 31 августа 2019
Челси
31.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Шеффилд Юнайтед
19'
Т. Абрахам
43'
Т. Абрахам
46'
К. Робинсон
89'
К. Зума (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Шеффилд Юнайтед
89'
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
К. Зума
84'
Замена
Б. Осборн
️️️️
К. Бешам
Замена
Б. Гилмор
️️️️
Т. Абрахам
84'
Замена
М. Батшуайи
️️️️
М. Ковачич
83'
79'
Замена
Л. Муссе
️️️️
Л. Фримен
63'
Замена
Д. МакГолдрик
️️️️
О. МакБарни
Замена
Виллиан
️️️️
Р. Баркли
60'
46'
ГОЛ! 2:1!
К. Робинсон
Пас отдал
Э. Стивенс
45'
+1
Желтая карточка
О. МакБарни
ГОЛ! 2:0!
Т. Абрахам
43'
ГОЛ! 1:0!
Т. Абрахам
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
6
Росс Баркли
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
32
Джордж Балдок
ЦП
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
15
Люк Фримен
АП
47
Каллум Робинсон
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Билли Гилмор
ЦП
44
Миши Батшуайи
ЦФ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Ли Муссе
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
4-3-2-1
13
Кепа
33
Эмерсон
23
Томори
4
Зума
3
Аспиликуэта
8
Ковачич
21
Жоржиньо
6
Баркли
7
Маунт
11
Пулишич
18
Абрахам
4-3-1-2
1
Хендерсон
5
О'Коннелл
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
32
Балдок
10
Норвуд
6
Ландстрем
15
Фримен
9
МакБарни
47
Робинсон
6
Баркли
10
Виллиан
10
Виллиан
6
Баркли
18
Абрахам
6
Гилмор
6
Гилмор
18
Абрахам
8
Ковачич
44
Батшуайи
44
Батшуайи
8
Ковачич
6
Бешам
23
Осборн
23
Осборн
6
Бешам
15
Фримен
11
Муссе
11
Муссе
15
Фримен
9
МакБарни
17
МакГолдрик
17
МакГолдрик
9
МакБарни
Остались в запасе
Челси
Шеффилд Юнайтед
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Ричард Стирмен
ЦЗ
17
Мухамед Бешич
ОП
14
Билли Шарп
ЦФ
Главный тренер
Хаби Алонсо
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Челси - Шеффилд Юнайтед
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Информация о матче
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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