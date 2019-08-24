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Шеффилд Юнайтед - Лестер
Шеффилд Юнайтед - Лестер: обзор матча 24 августа 2019
Шеффилд Юнайтед
24.08.2019, суббота, 17:00
Англия. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Лестер
62'
О. МакБарни
38'
Д. Варди
70'
Х. Барнс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Лестер
89'
Замена
Н. Менди
️️️️
Ю. Тилеманс
78'
Замена
У. Морган
️️️️
А. Перес
Замена
Р. Моррисон
️️️️
К. Бешам
78'
70'
ГОЛ! 1:2!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Сеюнджу
64'
Замена
Х. Барнс
️️️️
Д. Прат
ГОЛ! 1:1!
О. МакБарни
Пас отдал
Д. Балдок
62'
Желтая карточка
Д. Ландстрем
57'
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Робинсон
54'
Замена
О. МакБарни
️️️️
Д. МакГолдрик
54'
38'
ГОЛ! 0:1!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Мэддисон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
5
Джек О'Коннелл
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
15
Люк Фримен
АП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
47
Каллум Робинсон
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Шеффилд Юнайтед
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
11
Равель Моррисон
АП
14
Билли Шарп
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
10
Демарай Грей
ЛВ
6
Нампалис Менди
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
4-3-1-2
1
Хендерсон
3
Стивенс
15
Иган
5
О'Коннелл
6
Бешам
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
15
Фримен
47
Робинсон
17
МакГолдрик
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
28
Фукс
8
Чодури
26
Прат
18
Тилеманс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
6
Бешам
11
Моррисон
11
Моррисон
6
Бешам
47
Робинсон
14
Шарп
14
Шарп
47
Робинсон
17
МакГолдрик
9
МакБарни
9
МакБарни
17
МакГолдрик
22
Перес
5
Морган
5
Морган
22
Перес
26
Прат
11
Барнс
11
Барнс
26
Прат
18
Тилеманс
6
Менди
6
Менди
18
Тилеманс
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Лестер
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Главный тренер
Крис Уайлдер
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
19
Фил Ягиелка
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
17
Мухамед Бешич
ОП
Остались в запасе
10
Демарай Грей
ЛВ
21
Дэнни Уорд
ВР
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
Главный тренер
Крис Уайлдер
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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