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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Челси - Лестер
Челси - Лестер: обзор матча 18 августа 2019
Челси
18.08.2019, воскресенье, 18:30
Англия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
7'
М. Маунт
67'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Челси - Лестер
80'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
А. Перес
73'
Замена
Д. Прат
️️️️
Х. Чодури
Замена
Виллиан
️️️️
К. Пулишич
71'
Замена
М. Ковачич
️️️️
Жоржиньо
71'
67'
ГОЛ! 1:1!
О. Ндиди
Пас отдал
Д. Мэддисон
Замена
Т. Абрахам
️️️️
О. Жиру
61'
Желтая карточка
Жоржиньо
37'
ГОЛ! 1:0!
М. Маунт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Челси
13
Кепа
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
15
Андреас Кристенсен
ЦЗ
4
Курт Зума
ЦЗ
3
Сесар Аспиликуэта
ПЗ
91
Н'Голо Канте
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
7
Мэйсон Маунт
АП
11
Кристиан Пулишич
ПВ
9
Педро
ПВ
9
Оливье Жиру
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
9
Джейми Варди
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Челси
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
8
Матео Ковачич
ЦП
18
Тэмми Абрахам
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Кепа
33
Эмерсон
15
Кристенсен
4
Зума
3
Аспиликуэта
91
Канте
21
Жоржиньо
11
Пулишич
7
Маунт
9
Педро
9
Жиру
4-3-1-2
1
Шмейхель
21
Перейра
35
Эванс
2
Сеюнджу
28
Фукс
4
Ндиди
8
Чодури
18
Тилеманс
10
Мэддисон
22
Перес
9
Варди
11
Пулишич
10
Виллиан
10
Виллиан
11
Пулишич
21
Жоржиньо
8
Ковачич
8
Ковачич
21
Жоржиньо
9
Жиру
18
Абрахам
18
Абрахам
9
Жиру
8
Чодури
26
Прат
26
Прат
8
Чодури
22
Перес
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
22
Перес
Остались в запасе
Челси
Лестер
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
13
Вилли Кабальеро
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
23
Фикайо Томори
ЦЗ
6
Росс Баркли
ЦП
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Фрэнк Лэмпард
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Челси - Лестер
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Челси
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Ноттингем Форест
- : -
27.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Сандерленд
1 : 0
08.11.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Главный судья:
Оливер Лэнгфорд
(Уэст-Мидлендс)
Стадион:
Стэмфорд Бридж
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