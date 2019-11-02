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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Форталеза - Атлетико Минейро
Форталеза - Атлетико Минейро: обзор матча 02 ноября 2019
Форталеза
02.11.2019, суббота, 23:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
2 : 2
Завершен
Атлетико Минейро
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Форталеза - Атлетико Минейро
74'
Желтая карточка
Ф. Ди Санто
Начало матча
Статистика матча Форталеза - Атлетико Минейро
3
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
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04.12.2025
Коринтианс
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1 : 0
01.12.2025
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Бразилия. Серия А, 34 тур
Баия
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21.11.2025
Форталеза
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Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Копа Судамерикана, Финал
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0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
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Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Информация о матче
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Форталеза
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