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Расписание матчей
Кубок Африки
ДР Конго - Уганда
ДР Конго - Уганда: обзор матча 22 июня 2019
ДР Конго
22.06.2019, суббота, 17:30
Кубок африканских наций, группа A, 1 тур
0 : 2
Завершен
Уганда
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча ДР Конго - Уганда
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
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Узбекистан
Чемпионат мира, 2 тур
Колумбия
1 : 0
24.06.2026
ДР Конго
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
1 : 1
05.10.2026
ДР Конго
Товарищеские матчи. Сборные
ДР Конго
0 : 2
02.10.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Занзибар
0 : 0
11.06.2026
Уганда
Товарищеские матчи. Сборные
Уганда
0 : 0
08.06.2026
Мадагаскар
Товарищеские матчи. Сборные
Танзания
0 : 0
05.06.2026
Уганда
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