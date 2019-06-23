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Расписание матчей
Кубок Америки
Колумбия - Парагвай
Колумбия - Парагвай: обзор матча 23 июня 2019
Колумбия
23.06.2019, воскресенье, 22:00
Кубок Америки, группа B, 3 тур
1 : 0
Завершен
Парагвай
31'
Г. Куэльяр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Колумбия - Парагвай
Замена
В. Барриос
️️️️
Э. Кардона
85'
82'
Замена
О. Ромеро
️️️️
Д. Гонсалес
Замена
Д. Сапата
️️️️
Р. Фалькао
66'
63'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
Р. Рохас
Замена
Х. Родригес
️️️️
Х. Куадрадо
58'
49'
Желтая карточка
С. Арсамендия
46'
Замена
С. Домингес
️️️️
М. Рохас
Желтая карточка
Д. Лукуми
42'
ГОЛ! 1:0!
Г. Куэльяр
Пас отдал
С. Ариас
31'
Желтая карточка
К. Борха
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Колумбия
24
Альваро Монтеро
ВР
18
Кристиан Борха
ЛЗ
3
Джон Лукуми
ЦЗ
2
Кристиан Сапата
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
7
Луис Диас
ЛВ
18
Густаво Куэльяр
ОП
16
Жефферсон Лерма
ЦП
8
Эдвин Кардона
ЦП
11
Хуан Куадрадо
ПП
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Парагвай
1
Роберто Фернандес
ВР
23
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
6
Ричард Ортис
ЦЗ
15
Густаво Гомес
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
2
Иван Пирис
ПЗ
16
Матиас Рохас
ЦП
8
Родриго Рохас
ЦП
10
Мигель Альмирон
ПВ
7
Оскар Кардосо
ЦФ
7
Дерлис Гонсалес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Колумбия
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
5
Вильмар Барриос
ОП
10
Хамес Родригес
АП
7
Дуван Сапата
ЦФ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Парагвай
12
Альфредо Агилар
ВР
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
3
Хуан Эскобар
ПЗ
14
Иван Торрес
ЦП
21
Оскар Ромеро
ЦП
16
Кельсо Ортис
ЦП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Сесилио Домингес
ЦФ
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
4-1-3-1-1
24
Монтеро
18
Борха
3
Лукуми
2
Сапата
4
Ариас
18
Куэльяр
16
Лерма
8
Кардона
11
Куадрадо
7
Диас
9
Фалькао
3-2-2-1-2
1
Фернандес
6
Ортис
15
Гомес
6
Алонсо
2
Пирис
23
Арсамендия
16
Рохас
8
Рохас
10
Альмирон
7
Гонсалес
7
Кардосо
8
Кардона
5
Барриос
5
Барриос
8
Кардона
11
Куадрадо
10
Родригес
10
Родригес
11
Куадрадо
9
Фалькао
7
Сапата
7
Сапата
9
Фалькао
16
Рохас
19
Домингес
19
Домингес
16
Рохас
7
Гонсалес
21
Ромеро
21
Ромеро
7
Гонсалес
8
Рохас
11
Итурбе
11
Итурбе
8
Рохас
Остались в запасе
Колумбия
Парагвай
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
12
Альфредо Агилар
ВР
3
Хуан Эскобар
ПЗ
14
Иван Торрес
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Остались в запасе
12
Камило Варгас
ВР
6
Вильям Тесильо
ЦЗ
15
Матеус Урибе
ОП
23
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
3
Стефан Медина
ЦЗ
13
Йерри Мина
ЦЗ
19
Роджер Мартинес
ЦФ
Остались в запасе
12
Альфредо Агилар
ВР
3
Хуан Эскобар
ПЗ
14
Иван Торрес
ЦП
1
Антони Сильва
ВР
5
Фабиан Бальбуэна
ЦЗ
5
Бруно Вальдес
ЦЗ
16
Кельсо Ортис
ЦП
9
Федерико Сантандер
ЦФ
17
Эрнан Перес
ЦФ
Главный тренер
Карлуш Кейруш
Главный тренер
Эдуардо Бериццо
Статистика матча Колумбия - Парагвай
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Чили
0 : 0
18.11.2026
Колумбия
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
1 : 0
14.11.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
2 : 0
07.10.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Сингапур
1 : 4
13.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Колумбия
0 : 1
03.10.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Чемпионат мира, 1/8 финала
Парагвай
0 : 1
05.07.2026
Франция
Информация о матче
Главный судья:
Виктор Касанова
Стадион:
Фонте-Нова
Где смотреть матч:
Матч ТВ
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