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Расписание матчей
Кубок Америки
Боливия - Венесуэла
Боливия - Венесуэла: обзор матча 22 июня 2019
Боливия
22.06.2019, суббота, 22:00
Кубок Америки, группа A, 3 тур
1 : 3
Завершен
Венесуэла
82'
Л. Хустиниано
2'
Д. Мачис
55'
Д. Мачис
86'
Д. Мартинес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Боливия - Венесуэла
86'
ГОЛ! 1:3!
Д. Мартинес
Пас отдал
Й. Сотельдо
86'
Замена
Д. Мурильо
️️️️
Х. Саломон Рондон
ГОЛ! 1:2!
Л. Хустиниано
Пас отдал
Д. Бехарано
82'
Замена
Ж. Альварес
️️️️
М. Морено
78'
73'
Замена
Д. Мартинес
️️️️
Д. Мачис
Замена
Р. Фернандес
️️️️
М. Бехарано
72'
Желтая карточка
Р. Кастро
63'
59'
Замена
Й. Сотельдо
️️️️
Хуанпи
55'
ГОЛ! 0:2!
Д. Мачис
Пас отдал
Т. Ринкон
Замена
Р. Кастро
️️️️
Л. Вака
34'
Желтая карточка
Л. Хустиниано
6'
2'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Р. Эрнандес
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Боливия
1
Карлос Лампе
ВР
17
Марвин Бехарано
ЦЗ
4
Луис Акин
ЦЗ
5
Адриан Хусино
ЦЗ
8
Диего Бехарано
ЦЗ
10
Рамиро Вака
ЦП
6
Леонель Хустиниано
ЦП
20
Фернандо Сауседо
ЦП
15
Кристиан Арано
ЦП
0
Леонардо Вака
ПВ
9
Марсело Морено
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Венесуэла
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Луис Маго
ЦЗ
16
Роберто Росалес
ЦЗ
20
Рональд Эрнандес
ЦЗ
14
Джон Чансельор
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
11
Джефферсон Саварино
ЦП
5
Хуниор Морено
ЦП
8
Томас Ринкон
ЦП
10
Хуанпи
АП
23
Хосе Саломон Рондон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Боливия
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
17
Роберто Фернандес
ЛЗ
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
13
Диего Вайар
ЦП
10
Самуэль Галиндо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
14
Рауль Кастро
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
18
Жилберт Альварес
ЦФ
Венесуэла
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
19
Джон Мурильо
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
10
Йеферсон Сотельдо
ЦП
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
17
Джозеф Мартинес
ЦФ
4-4-1-1
1
Лампе
17
Бехарано
5
Хусино
8
Бехарано
4
Акин
10
Вака
20
Сауседо
15
Арано
6
Хустиниано
0
Вака
9
Морено
4-3-2-1
1
Фариньес
16
Росалес
20
Эрнандес
14
Чансельор
14
Маго
11
Саварино
5
Морено
8
Ринкон
10
Хуанпи
11
Мачис
23
Рондон
17
Бехарано
17
Фернандес
17
Фернандес
17
Бехарано
0
Вака
14
Кастро
14
Кастро
0
Вака
9
Морено
18
Альварес
18
Альварес
9
Морено
23
Рондон
19
Мурильо
19
Мурильо
23
Рондон
10
Хуанпи
10
Сотельдо
10
Сотельдо
10
Хуанпи
11
Мачис
17
Мартинес
17
Мартинес
11
Мачис
Остались в запасе
Боливия
Венесуэла
13
Диего Вайар
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
10
Самуэль Галиндо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Остались в запасе
13
Диего Вайар
ЦП
5
Хосе Мария Карраско
ЦФ
3
Алехандро Чумасеро
ЦФ
10
Самуэль Галиндо
ЦП
8
Эрвин Сааведра
ЦП
5
Марио Куэльяр
ЦЗ
2
Сауль Торрес
ЦЗ
23
Хавьер Рохас
ВР
12
Рубен Кордано
ВР
Остались в запасе
9
Фернандо Аристегита
ЦФ
22
Хоэль Гратероль
ВР
22
Рафаэль Ромо
ВР
3
Йордан Осорио
ЦЗ
21
Рольф Фелчер
ЦЗ
6
Янхель Эррера
ЦП
13
Луис Мануэль Сейхас
ЦП
Главный тренер
Эдуардо Вильегас
Главный тренер
Рафаэль Дудамель
Статистика матча Боливия - Венесуэла
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Эквадор
2 : 0
18.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Перу
2 : 0
14.11.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 0
05.10.2026
Гамбия
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
4 : 0
01.10.2026
Боливия
Товарищеские матчи. Сборные
Боливия
0 : 2
27.09.2026
Парагвай
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Россия
2 : 0
17.11.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Иордания
0 : 0
06.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
0 : 0
02.10.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Ирак
0 : 2
10.06.2026
Венесуэла
Информация о матче
Главный судья:
Эстебан Остойич
Стадион:
Минейран
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 2
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