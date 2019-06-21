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Расписание матчей
Кубок Америки
Уругвай - Япония
Уругвай - Япония: обзор матча 21 июня 2019
Уругвай
21.06.2019, пятница, 02:00
Кубок Америки, группа C, 2 тур
2 : 2
Завершен
Япония
32'
Л. Суарес (П)
66'
Х. Хименес
25'
К. Миеси
59'
К. Миеси
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Уругвай - Япония
87'
Замена
Ю. Тацута
️️️️
Т. Ивата
83'
Замена
Т. Кубо
️️️️
К. Миеси
78'
Желтая карточка
Ш. Накадзима
Замена
Ф. Вальверде
️️️️
Н. Лодейро
73'
67'
Замена
А. Уэда
️️️️
Х. Абэ
ГОЛ! 2:2!
Х. Хименес
Пас отдал
Н. Лодейро
66'
Замена
Д. Де Арраскаэта
️️️️
Н. Нандес
60'
59'
ГОЛ! 1:2!
К. Миеси
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Л. Суарес
32'
31'
Желтая карточка
Н. Уэда
Замена
Д. Гонсалес
️️️️
Д. Лаксальт
28'
25'
ГОЛ! 0:1!
К. Миеси
Пас отдал
Г. Сибасаки
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Уругвай
23
Фернандо Муслера
ВР
17
Диего Лаксальт
ЛЗ
22
Мартин Касерес
ЦЗ
3
Диего Годин
ЦЗ
2
Хосе-Мария Хименес
ЦЗ
14
Лукас Торрейра
ОП
8
Найтан Нандес
ЦП
7
Николас Лодейро
ЦП
6
Родриго Бентанкур
ЦП
21
Эдинсон Кавани
ЦФ
9
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
Япония
1
Эиджи Кавашима
ВР
4
Ко Итакура
ЦЗ
5
Наомити Уэда
ЦЗ
15
Такехиро Томиясу
ПЗ
19
Томоки Ивата
ОП
20
Хироки Абэ
ЦП
2
Дайки Сугиока
ЦП
11
Кодзи Миеси
ЦП
7
Гаку Сибасаки
ЦП
18
Синджи Оказаки
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Уругвай
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
13
Джованни Гонсалес
ПЗ
16
Гастон Перейро
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Япония
12
Ресукэ Кодзима
ВР
12
Кейсуке Осако
ВР
16
Юта Накаяма
ЦЗ
22
Юго Тацута
ЦЗ
14
Теруки Хара
ПЗ
6
Кота Ватанабе
ЦП
17
Тайси Мацумото
ЦП
20
Такефуса Кубо
ПВ
11
Дайзен Маэда
ЦФ
8
Тацуя Ито
ЦФ
15
Дайки Суга
ЦФ
18
Аясэ Уэда
ЦФ
4-1-3-2
23
Муслера
17
Лаксальт
3
Годин
2
Хименес
22
Касерес
14
Торрейра
8
Нандес
7
Лодейро
6
Бентанкур
9
Суарес
21
Кавани
3-1-4-2
1
Кавашима
15
Томиясу
5
Уэда
4
Итакура
19
Ивата
2
Сугиока
11
Миеси
7
Сибасаки
20
Абэ
10
Накадзима
18
Оказаки
17
Лаксальт
13
Гонсалес
13
Гонсалес
17
Лаксальт
8
Нандес
10
Де Арраскаэта
10
Де Арраскаэта
8
Нандес
7
Лодейро
8
Вальверде
8
Вальверде
7
Лодейро
19
Ивата
22
Тацута
22
Тацута
19
Ивата
11
Миеси
20
Кубо
20
Кубо
11
Миеси
20
Абэ
18
Уэда
18
Уэда
20
Абэ
Остались в запасе
Уругвай
Япония
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Гастон Перейро
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Главный тренер
Оскар Табарес
6
Кота Ватанабе
ЦП
16
Юта Накаяма
ЦЗ
17
Тайси Мацумото
ЦП
12
Ресукэ Кодзима
ВР
11
Дайзен Маэда
ЦФ
8
Тацуя Ито
ЦФ
15
Дайки Суга
ЦФ
14
Теруки Хара
ПЗ
12
Кейсуке Осако
ВР
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Остались в запасе
6
Марсело Сараччи
ЛЗ
12
Мартин Кампанья
ВР
23
Мартин Силва
ВР
19
Себастьян Коатес
ЦЗ
16
Гастон Перейро
ЦП
5
Матиас Весино
ЦП
20
Джонатан Родригес
ЦФ
18
Максимилиано Гомес
ЦФ
11
Кристиан Стуани
ЦФ
Остались в запасе
6
Кота Ватанабе
ЦП
16
Юта Накаяма
ЦЗ
17
Тайси Мацумото
ЦП
12
Ресукэ Кодзима
ВР
11
Дайзен Маэда
ЦФ
8
Тацуя Ито
ЦФ
15
Дайки Суга
ЦФ
14
Теруки Хара
ПЗ
12
Кейсуке Осако
ВР
Главный тренер
Оскар Табарес
Главный тренер
Хаджиме Мориясу
Статистика матча Уругвай - Япония
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Уругвай
5 : 0
18.11.2026
Доминиканская Республика
Товарищеские матчи. Сборные
Аргентина
1 : 2
14.11.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Индия
1 : 6
06.10.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Южная Корея
1 : 4
28.09.2026
Уругвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Япония
Отбор Кубка Азии, 1 тур
Япония
- : -
23.12.2027
Индонезия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
1 : 2
17.11.2026
Парагвай
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 2
14.11.2026
Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
2 : 1
28.09.2026
Венесуэла
Товарищеские матчи. Сборные
Япония
3 : 1
24.09.2026
Уругвай
Чемпионат мира, 1/16 финала
Бразилия
2 : 1
29.06.2026
Япония
Информация о матче
Главный судья:
Андрес Рохас
Стадион:
Арена Гремио
Где смотреть матч:
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