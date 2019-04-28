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Расписание матчей
МЛС 2026
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати: обзор матча 28 апреля 2019
Нью-Йорк Ред Буллз
28.04.2019, воскресенье, 02:00
США. МЛС
1 : 0
Завершен
Цинциннати
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
60'
Желтая карточка
К. Уостон
51'
Желтая карточка
Л. Бертоне
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нью-Йорк Ред Буллз
31
Луис Роблес
ВР
26
Тим Паркер
ЦЗ
5
Коннор Лэйд
ЦЗ
27
Шон Дэвис
ЦП
90
Марк Жатковски
ЦП
77
Даниэль Ройер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Цинциннати
22
Пжемислав Тытонь
ВР
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
26
Эммануэль Ледесма
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Нью-Йорк Ред Буллз
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Цинциннати
29
Эрик Александер
ЦП
2-3
31
Роблес
26
Паркер
5
Лэйд
27
Дэвис
90
Жатковски
77
Ройер
3-3-2
22
Тытонь
12
Депланье
4
Уостон
4
Хагглунд
6
Бертоне
13
Ульоа
16
Сайеф
26
Ледесма
23
Манне
Остались в запасе
Нью-Йорк Ред Буллз
Цинциннати
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Главный тренер
Майкл Брэдли
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Остались в запасе
92
Кемар Лоуренс
ЦЗ
62
Микаэль Мурильо
ЦЗ
Остались в запасе
29
Эрик Александер
ЦП
Главный тренер
Майкл Брэдли
Главный тренер
Пэт Нунан
Статистика матча Нью-Йорк Ред Буллз - Цинциннати
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
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