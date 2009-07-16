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Лига Европы 2026/2027
Сент-Патрикс - Валлетта
Сент-Патрикс - Валлетта: обзор матча 16 июля 2009
Сент-Патрикс
16.07.2009, четверг, 22:45
Лига Европы
1 : 1
Ответный матч – 1 : 0
Завершен
Валлетта
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Статистика матча Сент-Патрикс - Валлетта
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0
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Матчи команд
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 36 тур
Сент-Патрикс
2 : 3
30.10.2026
Богемианс
Ирландия. Премьер Дивизион, 35 тур
Голуэй Юнайтед
0 : 0
23.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 33 тур
Дерри Сити
1 : 0
19.10.2026
Сент-Патрикс
Ирландия. Премьер Дивизион, 34 тур
Сент-Патрикс
1 : 2
16.10.2026
Шелбурн
Ирландия. Премьер Дивизион, 32 тур
Слайго Роверс
0 : 1
19.09.2026
Сент-Патрикс
Валлетта
Лига конференций, 2 раунд
Валлетта
0 : 4
30.07.2026
Ракув
Лига конференций, 2 раунд
Ракув
3 : 1
23.07.2026
Валлетта
Лига Европы, 1 раунд
Валлетта
0 : 1
27.08.2020
Бала Таун
Лига Европы, 3 раунд
Валлетта
0 : 4
15.08.2019
Астана
Лига Европы, 3 раунд
Астана
5 : 1
08.08.2019
Валлетта
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Валлетта
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ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
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2025.08.07 20:35
«Сент-Патрикс» – «Бешикташ»: прогноз и ставки на матч 7 августа 2025 с коэффициентом 1.72
2025.08.06 09:43
Определились первые два участника основного раунда Лиги конференций
2024.08.28 21:14
Состав пар раунда плей-офф квалификации Лиги конференций
2024.08.16 08:20
ПСВ сыграет с «Базелем» во 2-м раунде квалификации ЛЧ, БАТЭ – с «Русенборгом»
2019.07.18 00:46
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2018.10.17 15:48
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Мальтийская «Валлетта» предлагает Болту двухлетний контракт
2018.10.16 09:41
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