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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Юнион СЖ
Кортрейк - Юнион СЖ: обзор матча 13 апреля 2019
Кортрейк
13.04.2019, суббота, 21:00
Бельгия. Плей-офф, 4 тур
0 : 1
Завершен
Юнион СЖ
64'
Ф. Селемани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кортрейк - Юнион СЖ
Желтая карточка
Б. Кумордзи
90'
+2
69'
Желтая карточка
Ф. Селемани
64'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Селемани
Начало матча
Статистика матча Кортрейк - Юнион СЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Кортрейк
1 : 0
20.09.2026
Беверен
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
- : -
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
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Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Лига Европы, 3 тур
Юнион СЖ
4 : 0
22.10.2026
Хапоэль БШ
Информация о матче
Стадион:
Гульден спорен
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