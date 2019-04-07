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Расписание матчей
МЛС 2026
Цинциннати - Канзаc Сити
Цинциннати - Канзаc Сити: обзор матча 07 апреля 2019
Цинциннати
07.04.2019, воскресенье, 22:00
США. МЛС
1 : 1
Завершен
Канзаc Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Цинциннати - Канзаc Сити
Желтая карточка
Л. Бертоне
88'
18'
Желтая карточка
А. Фонтас
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Цинциннати
12
Матье Депланье
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
6
Леонардо Бертоне
ЦП
16
Кеннет Сайеф
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
Главный тренер
Пэт Нунан
Канзаc Сити
3
Андреу Фонтас
ЦЗ
4
Николас Хаслер
ЦП
45
Родни Уоллес
ЦП
77
Джонни Расселл
ЦП
22
Келин Роу
ЦП
Главный тренер
Питер Вермес
Цинциннати
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Канзаc Сити
15
Сет Синович
ЦЗ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
3-3
12
Депланье
4
Хагглунд
4
Уостон
6
Бертоне
16
Сайеф
13
Ульоа
1-4
3
Фонтас
45
Уоллес
77
Расселл
22
Роу
4
Хаслер
Остались в запасе
Цинциннати
Канзаc Сити
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
15
Сет Синович
ЦЗ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Питер Вермес
Остались в запасе
29
Эрик Александер
ЦП
23
Кекута Манне
ЦФ
Остались в запасе
15
Сет Синович
ЦЗ
21
Фелипе Гутьеррес
ЦП
11
Кристиан Немет
ЦФ
Главный тренер
Пэт Нунан
Главный тренер
Питер Вермес
Статистика матча Цинциннати - Канзаc Сити
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
- : -
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Ди Си Юнайтед
0 : 2
25.10.2026
Цинциннати
Канзаc Сити
США. МЛС, 35 тур
Сан-Диего
0 : 1
08.11.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 34 тур
Канзаc Сити
1 : 1
31.10.2026
Даллас
США. МЛС, 33 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
29.10.2026
Канзаc Сити
США. МЛС, 32 тур
Канзаc Сити
1 : 2
25.10.2026
Остин
США. МЛС, 31 тур
Канзаc Сити
1 : 3
18.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
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20 ноября
3
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1
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