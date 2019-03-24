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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Коламбус
Филадельфия Юнион - Коламбус: обзор матча 24 марта 2019
Филадельфия Юнион
24.03.2019, воскресенье, 02:30
США. МЛС
3 : 0
Завершен
Коламбус
41'
Д. Аккам
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Филадельфия Юнион - Коламбус
ГОЛ! 1:0!
Д. Аккам
41'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
31
Карлос Мигел
ВР
28
Раймон Гэддис
ЦЗ
6
Харис Медуньянин
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Дэвид Аккам
ЦП
Главный тренер
Джим Кертин
Коламбус
17
Джо Бендик
ВР
6
Джонатан Менса
ЦЗ
25
Харрисон Аффул
ПЗ
16
Эктор Хименес
ЦП
13
Рикардо Кларк
ЦП
10
Федерико Игуаин
ЦП
7
Педру Сантуш
ПВ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Коламбус
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
1-3
31
Мигел
28
Гэддис
6
Медуньянин
11
Бедойя
11
Аккам
2-3-1
17
Бендик
25
Аффул
6
Менса
16
Хименес
13
Кларк
10
Игуаин
7
Сантуш
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Коламбус
Главный тренер
Джим Кертин
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Остались в запасе
23
Джош Уилльямс
ЦЗ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Вилфрид Нанси
Статистика матча Филадельфия Юнион - Коламбус
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Информация о матче
Стадион:
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Филадельфия Юнион
Коламбус
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