Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Англия. Кубок
Донкастер Роверс - Кристал Пэлас
Донкастер Роверс - Кристал Пэлас: обзор матча 17 февраля 2019
Донкастер Роверс
17.02.2019, воскресенье, 19:00
Англия. Кубок, 1/8 финала
0 : 2
Завершен
Кристал Пэлас
8'
Д. Шлупп
45+2'
М. Майер
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Донкастер Роверс - Кристал Пэлас
45'
+2
ГОЛ! 0:2!
М. Майер
Пас отдал
Э. Таунсенд
8'
ГОЛ! 0:1!
Д. Шлупп
Пас отдал
Л. Миливойевич
Начало матча
Статистика матча Донкастер Роверс - Кристал Пэлас
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 17 тур
Донкастер Роверс
- : -
26.11.2026
Хаддерсфилд Таун
Англия. Первая лига, 16 тур
Брэдфорд Сити
2 : 2
21.11.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 15 тур
Донкастер Роверс
0 : 0
14.11.2026
Лейтон Ориент
Англия. Первая лига, 14 тур
Милтон Кинс Донс
6 : 1
31.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 9 тур
Лутон Таун
3 : 1
27.10.2026
Донкастер Роверс
Англия. Первая лига, 13 тур
Донкастер Роверс
2 : 0
24.10.2026
Шеффилд Уэнсдэй
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Информация о матче
Стадион:
Кипмоат Стэдиум
Новости команд
Все
Донкастер Роверс
Кристал Пэлас
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Кубок лиги. «Манчестер Сити», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл» прошли в 1/8 финала
2025.09.24 23:52
«Тоттенхэм» – «Донкастер Роверс»: прогноз и ставки на матч 24 сентября 2025 с коэффициентом 15.00
2025.09.24 08:16
Итоги жеребьевки 1/8 финала Кубка Англии
2025.02.10 22:40
Кубок Англии. «Манчестер Сити» добился волевой победы над «Челтенхэмом», «Брайтон» прошел «Блэкпул» и другие результаты
2021.01.23 22:31
1
Определились все участники 1/8 финала Кубка Англии
2019.02.07 01:46
1
«Ковентри» – «Кристал Пэлас»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
Вчера, 16:50
АПЛ: шансы «Ковентри» и «Кристал Пэлас» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Экс-тренер «Тоттенхэма» Франк нашел новую работу в АПЛ
17 ноября
«Кристал Пэлас» – «Ливерпуль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Премьер-лига Англия (АПЛ): шансы «Кристал Пэлас» и «Ливерпуля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+